Trentino e Land Salisburgo si incontrano nel segno di Paride Lodron

Incontro importante qualche sera fa in Comune ad Avio sul tema della sicurezza cittadina a fronte anche delle triste vicende che hanno interessato il territorio aviense negli ultimi tempi.

Presenti all’incontro oltre al Sindaco Federico Secchi ed agli assessori comunali Lorenza Cavazzani, Franco Franchini e Martina Cazzanelli, il Comandante della Polizia Locale Ala-Avio Luigi Cristiano, il Maresciallo-Vice Comandante della Stazione Carabinieri di Avio Giovanni Dell’Erba e l’associazione locale “Comitato per la sicurezza cittadina” – rappresentato tra gli altri da Alessandro Bonatti e Romano Mabboni – e che, costituitosi su base volontaria nel 2015, ha nel proprio statuto il proponimento di aiutare il cittadino ad evitare fenomeni di furti, truffe, raggiri mediante la realizzazione di una sistema informatico/telefonico di avvisi/ comunicazioni denominato Zenturio, applicazione che consente, proprio, di inviare in brevissimo tempo messaggi sms “filtrati” di avviso a tutti gli aderenti e che ha visto, negli ultimi tempi, un numero sempre maggiore di iscritti.

È stata l’occasione per fare il punto della situazione e per consentire al Sindaco di informare i presenti circa i ragionamenti emersi al Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico convocato a Trento qualche giorno fa, e per rappresentare come, tra le varie proposte avanzate, ci sia stata la richiesta rivolta alla Provincia, di un aumento di fondi alla Polizia Locale per consentire l’allargamento dell’organico ed una loro turnazione in orario serale/notturno.

Il Comune, da parte sua, implementerà il sistema di videosorveglianza del territorio.

Tra i vari temi toccati, il Sindaco ha dichiarato di mettere, a breve, in agenda una serata pubblica informativa/organizzativa e di avere allo studio la sottoscrizione col Commissariato del Governo per la provincia di Trento di un protocollo d’intesa sul “controllo di vicinato”.

«Si tratta – ha spiegato lo stesso Secchi – di un protocollo già sottoscritto anche in altre municipalità e che prevede di coinvolgere e valorizzare i cittadini, e quindi per noi, evidentemente, anche il Comitato per la sicurezza cittadina, per segnalare eventi o fatti che possono alterare il vivere civile.

È appunto il cosiddetto “controllo di vicinato”. Noi, fortunatamente, abbiamo già una comunità particolarmente sensibile su questa tematica e che si è attivata autonomamente con diversi canali informatici come WhatsApp, Telegram, Facebook. Si tratta soltanto di coordinarla meglio».

