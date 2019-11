500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci – incontro con gli studenti organizzato dal Lions Club Rovereto Host

A 500 anni dalla morte del genio italiano, Rovereto ospita uno dei più grandi, se non il maggiore, tra gli studiosi e i conoscitori di Leonardo da Vinci, il prof. Domenico Laurenza.

Domenico Laurenza, di formazione scientifica, è uno storico della scienza con interessi nel campo della storia dell’arte e dell’iconografia scientifica.

È uno specialista dell’opera di Leonardo e si è occupato di storia dell’anatomia e della tecnologia nel Rinascimento e, più recentemente, di storia della geologia e dell’iconografia geologica.

È consulente scientifico di SchroederArts, New York e del Museo Galileo di Firenze.

Ha insegnato e svolto attività di ricerca presso la McGill University di Montreal, la Columbia University di New York, il Trinity College di Dublino e altre istituzioni e università italiane e straniere.

Tra i suoi libri, molti dei quali tradotti in inglese e altre lingue, i più recenti includono: Leonardo. L’anatomia (Giunti, Firenze, 2009); Art and Anatomy in Renaissance Italy.

Images from a Scientific Revolution (The Metropolitan Museum of Art and Yale University Press, New York 2012); Leonardo da Vinci. Il Codice Leicester (Firenze, Giunti, 2018). È autore, con Martin Kemp, della nuova edizione in quattro volumi del Codice Leicester: Leonardo da Vinci. The Codex Leicester. A New Edition. Oxford University Press, 2019. Ha tenuto la XLIII Lettura Vinciana (Vinci, Biblioteca Leonardiana 2004) ed è membro della Commissione per l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci.

