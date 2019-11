Sicurezza quadrilatero la Portela: pugno duro nei prossimi mesi contro la criminalità

L’incontro tra il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed i residenti del quadrilatero della Portela, è stato di reciproca soddisfazione.

Residenti ed esercenti hanno potuto illustrare estesamente i motivi del disagio legato allo spaccio di droga e ai fenomeni di degrado che da anni vivono quotidianamente, spiegando casi e situazioni legate non solo all’area Portela/via Prepositura/piazza Da Vinci, ma anche ad altri quartieri del centro di Trento dove si stanno espandendo gli stessi fenomeni.

Nel corso della riunione è stato discusso, anche con il contributo degli esponenti intervenuti, delle questioni attinenti il degrado e dei fenomeni di microcriminalità lamentati dai cittadini residenti in quelle zone.

Il Questore, dopo aver ribadito nuovamente l’impegno e la sinergia da parte di tutti i partecipanti al Comitato, ha assicurato che nei prossimi giorni e settimane ci sarà un ulteriore sforzo, attraverso operazioni ad alto impatto, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, volto alla prevenzione e repressione dei reati, al fine di restituire ai cittadini residenti il giusto senso di serenità e sicurezza.

Ora i cittadini aspettano la conferma di guanto promesso.

Sia i cittadini che i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni hanno valutato come molto positivo l’aver potuto interfacciarsi ad un unico tavolo, cosa che ha permesso di comprendere le reciproche posizioni.

Dal lato dei cittadini si è vista la rabbia, il senso di frustrazione e di impotenza, assieme alla volontà di non arrendersi alla criminalità e di difendere i propri quartieri, per ridargli la dignità e la sicurezza che meritano.

Dal lato delle forze dell’ordine, si è dimostrata la determinazione a fare fronte a questa situazione, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, con organizzazione di azioni specifiche e mirate, di cui alcune sono già in svolgimento e altre avverranno nelle prossime settimane e prossimi mesi.

L’incontro si è concluso con uno spirito di reciproca fiducia ed impegno alla collaborazione di tutte le parti per il bene della città.

Di seguito riportiamo il comunicato diffuso al termine dell’incontro di ieri dal comitato cittadini de La Portela: “Questa mattina una delegazione di esercenti e di residenti del nostro quartiere e di via S. Maddalena ha incontrato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Commissario del Governo a seguito della nostra lettera. Erano presenti, oltre al Commissario del Governo, il Questore, vari esponenti delle Forze di Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Erano inoltre presenti rappresentanti delle istituzioni Provincia Comune e Parlamento. Abbiamo avuto modo come residenti di illustrare estesamente i motivi del nostro disagio legato allo spaccio di droga e ai fenomeni di degrado che da anni viviamo quotidianamente. I vari interventi delle forze dell’ordine hanno evidenziato quantificabile le azioni di contrasto intraprese nell’ultimo anno (arresti, denunce, sequestri di sostanze stupefacenti, indagini su larga scala sul traffico internazionale di droga, controlli su esercizi, ecc.).

Crediamo che sia stato positivo interfacciarsi ad un unico tavolo con tutti gli interlocutori delle istituzioni e delle forze dell’ordine interessati, che a loro volta hanno compreso la nostra rabbia, il nostro senso di frustrazione, la nostra volontà di non arrenderci alla criminalità e di difendere il nostro quartiere ridandogli la dignità e la sicurezza che merita. Sono state promesse da parte delle forze dell’ordine attenzione e continuità di interventi di contrasto allo spaccio a vari livelli.

Parallelamente è stata caldeggiata la partecipazione attiva dei cittadini nella segnalazione sistematica di spaccio o altri reati. Abbiamo espresso a questo proposito la nostra perplessità sull’utilità di denunce e segnalazioni che a oltre ad esporre a rischi di ritorsione il denunciante, non sfociano quasi mai in misure restrittive adeguate per spacciatori e altri delinquenti.

Personalmente credo che, nonostante il senso di frustrazione che ci pervade per gli scarsi esiti delle nostre battaglie per la legalità condotte in tutti questi anni, non abbiamo altra scelta comunque che continuare a lottare e a denunciare le situazioni di degrado, di spaccio e di sfruttamento della prostituzione. In ogni caso attendiamo esiti positivi del nostro incontro che se non si risolveranno radicalmente i nostri problemi, ci diano quantomeno un di speranza e il segno concreto di attenzione delle istituzioni, cui compete garantire la sicurezza dei cittadini, che è un diritto fondamentale in un paese civile”.