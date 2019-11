I ragazzi del Liceo B. Russel inscenano l’abbattimento del muro di Berlino in piazza a Cles

Oggi, sabato 9 novembre, dopo una mattinata sotto un cielo plumbeo e temperature nettamente invernali, alla fine è uscito il sole, riscaldando gli animi dei ragazzi della 4CA del Liceo B. Russel di Cles, e dei numerosi spettatori presenti, che hanno potuto così assistere alla loro performance, svoltasi nella piazzetta antistante Palazzo Assessorile di Cles.

Questo è stato lo spettacolo di inaugurazione per il ciclo “1989 | 2019 Berlino-Cles. Una storia, tante storie”, un progetto dedicato al trentennale della caduta del Muro di Berlino, (Qui l’articolo) avvenuta esattamente il 9 novembre del 1989.

Davvero bravi gli alunni che, con poche parole di presentazione, si sono cimentati in una coreografia essenziale con una base musicale; sono riusciti ad inscenare una breve ricostruzione della storia del muro, partendo dal 1961, quando è stato innalzato.

Una storia semplice ma toccante: un padre che lavora nella Berlino ovest separato dalla sua famiglia che vive nella Berlino est, e che solo all’abbattimento del muro potrà riabbracciare.

Ma il dramma, attualissimo, continua ai giorni nostri, quando un messicano tenta di entrare negli Stati Uniti ma viene fermato e minacciato di morte dalle guardie di confine.

Una storia che sembra non finire mai, viene abbattuto un muro, ma un dispotico presidente ne vuole costruire un altro.

Questa performance è intesa come un monito rivolto all’umanità di non installare barriere, ma distruggerle, in un mondo sempre più avviato verso un inarrestabile globalità. A presentare la performance l’Assessore alla Cultura del Comune di Cles Avv. Vito Apuzzo, che si vanta con orgoglio di questo spettacolo, perchè, fa notare, in molte città di Italia, ben più grandi e popolate di un piccolo paese come Cles, non si è organizzato nulla in ricordo di questi importanti avvenimenti storici.

Sono seguiti gli interventi della Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Perchè Anna Brugnara, del Presidente dell’Associazione Culturale Sguardi Michele Bellio, della Professoressa Eugenia Albertini della Pro Cultura Centro Studi Nonesi, della responsabile della Biblioteca di Cles Sara Lorengo, per concludere con una dettagliata spiegazione storica a cura del Professor Michele Retrosi del Liceo Russel; che sono stati i relativi rappresentanti delle Associazioni promotrici del progetto, oltre alla Scuola Musicale C. Eccher.

La prima giornata dell’anniversario della caduta del muro prosegue in serata: alle ore 20.30 appuntamento al Palazzo Assessorile di Cles con “Berlino 1989. Il Muro è caduto davvero?” conferenza a cura di Davide Brullo.

Il programma completo sul sito del Comune di Cles

Le foto sono di Laura Paternoster