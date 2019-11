Codice Rosso: fenomeno in forte aumento in Trentino

Proseguono le iniziative messe in campo dalla Provincia per incentivare il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti.

La Giunta provinciale, con un provvedimento proposto dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha approvato un nuovo avviso che offre agli studenti trentini la possibilità di aderire a un programma di mobilità all’estero della durata di tre settimane, organizzato direttamente dall’amministrazione.

Il programma, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, dallo Stato e dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del P.O. FSE 2014-2020 della PAT, mette a disposizione 1.200.000 euro per la frequenza di corsi di lingue straniere (inglese e tedesco) in Germania, Regno Unito, Irlanda e Malta.

La mobilità all’estero è rivolta a studenti residenti o domiciliati in provincia di Trento che nell’anno scolastico in corso (2019/20) frequentano le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo di istruzione e formazione.

Destinatari – Saranno ammessi al programma di mobilità all’estero circa 600 studenti che frequentano nell’anno scolastico 2019/20 le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo di istruzione e formazione, hanno un’età compresa fra 14 anni compiuti e 20 anni non compiuti, sono residenti o domiciliati in provincia di Trento con ICEF 2019 risultante dalla “Domanda Unica” inferiore a 0,60. In base all’ICEF è richiesta una quota di compartecipazione a carico del partecipante, di importo variabile, compresa tra un minimo di 400 euro e un massimo di 1.400 euro.

Dove e quando – Il Programma di mobilità studenti 2020 è articolato su due lingue (inglese e tedesco) in quattro paesi ospitanti (Regno Unito, Irlanda, Malta e Germania), con flussi della durata di tre settimane organizzati dal 14 giugno al 15 agosto 2020 e prevede che i partecipanti siano inseriti nel programma di mobilità in funzione dell’età, e cioè nelle due fasce Junior (da 14 anni compiuti a 16 anni) e Giovani Adulti (da 16 anni in su).

In sede di domanda di adesione gli interessati sceglieranno esclusivamente la lingua di interesse, mentre il periodo di mobilità e il Paese ospitante saranno assegnati dall’amministrazione, tenuto conto dell’età del partecipante.

Come aderire – Si potrà aderire al programma registrandosi, compilando e confermando on line la domanda sul sito https://fse.provincia.tn.it – Opportunità per le persone – Interventi nell’ambito del Piano Trentino Trilingue – Opportunità per Studenti.

La domanda, una volta compilata e confermata on line, deve essere stampata, firmata e presentata con le modalità indicate nell’avviso, che sarà pubblicato anche sul sito www.vivoscuola.it/ e https://fse.provincia.tn.it.

Graduatorie e test di verifica – Successivamente all’approvazione delle graduatorie delle domande ammesse, gli studenti inseriti dovranno sostenere un test d’ingresso presso le sedi ed entro i termini individuati dall’amministrazione. Dopo la conclusione del percorso all’estero gli studenti dovranno sostenere un test di verifica del miglioramento delle competenze linguistiche a seguito dell’esperienza formativa e, qualora risultino posizionati in una fascia di certificabilità linguistica, saranno tenuti a sostenere anche l’esame di certificazione linguistica, con costi a carico dell’amministrazione.