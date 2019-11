Vola nella scarpata per 70 metri, 73 enne salva

Rango, contrada trentina inserita tra i “borghi più belli d’Italia”, si trasformerà dal 17 novembre al 29 dicembre prossimi nei tradizionali mercatini di Natale.

Le novità dell’edizione 2019 sono state presentate ieri nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte, oltre gli organizzatori con il presidente Adriano Riccadonna, anche il sindaco di Bleggio Superiore, Alberto Iori; la presidente della sezione trentina dell’Ente nazionale sordi (Ens), Brunella Grigolli; e l’assessore provinciale artigianato, commercio, sport e turismo, Roberto Failoni.

Nelle 17 giornate di apertura dei Mercatini di Rango, estese anche al venerdì, sono attesi oltre 100 mila visitatori da tutta Italia che visiteranno il bordo e gli 85 stand con le eccellenze trentine.

“I mercatini di Rango – ha sottolineato l’assessore Failoni – rappresentano un evento unico nella nostra provincia perché offrono al turista il meglio dei prodotti trentini, espressione dell’artigianato e del commercio locale, creando una ricaduta, sia economica che turistica, di lungo periodo sul territorio”. L’inaugurazione è fissata per venerdì prossimo alle ore 14 a Rango.

Per qualcuno il 17 è un numero più che positivo: la cabala ebraica lo considera propizio perché è la somma di tre lettere dell’alfabeto ebraico che compongono la parola: bene, buono. Certamente la pensa così anche l’Associazione culturale valorizzazione Rango, da sempre anima e cuore dei Mercatini di Natale nel borgo di Rango che ha deciso di aprire l’edizione 17 dei Mercatini proprio il 17 novembre.

“I mercatini di Rango – sottolinea l’assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni – sono orgoglio del Trentino perché ogni anno riescono ad innovarsi e a proporre un prodotto turistico di qualità. A Rango ci sarà il meglio dei prodotti trentini che la nuova giunta intende sostenere a partire proprio dalle iniziative locali. L’edizione di quest’anno – ha continuato l’assessore Failoni – apre anche alla solidarietà verso persone, ad esempio i non vedenti e i sordi, a cui dobbiamo interesse ad attenzione. E questo è un grande esempio di civiltà da parte degli organizzatori a cui va il nostro ringraziamento per il grande lavoro svolto in questi anni”.

L’edizione 2019

“I mercatini di Rango – ribadisce il presidente dell’associazione organizzatrice, Adriano Riccadonna – restano i Mercatini di Natale tra i più suggestivi d’Italia e d’Europa, grazie alla formula che lo ha reso vincente e unico nel genere, ovvero nessuna casetta prefabbricata o stand, ma un mercatino diffuso per un’autentica immersione nelle radici più antiche di questo angolo di Trentino, risalente all’anno mille, dove non è retorica dire che il tempo sembra essersi fermato”.

I numeri dell’edizione 2019 sono stati presentati da Massimo Caldera, sempre del comitato organizzatore: “Nei caratteristici ‘volt’ saranno ospitati 85 espositori, nella stragrande maggioranza trentini, con 12 di degustazione/ristoro. Ci attendiamo oltre 100 mila visitatori che scopriranno le nostre eccellenze aggirandosi lentamente tra i portech, le piazzette, le cantine, le stalle, le viuzze”.

La scelta dei prodotti si annuncia vasta: dalle eccellenze gastronomiche del territorio (noci, patate, salumi, formaggi, mele, vini), alle decorazioni di Natale (molte realizzate durante l’anno per questo evento dalle donne del borgo durante l’anno) e di artigianato locale. E inoltre, i prodotti del benessere, fra cui le linee cosmetiche a base di acqua termale, realizzate presso le Terme di Comano, il centro termale di eccellenza in Europa per la cura della pelle.

“I mercatini di Rango – come evidenzia il sindaco di Bleggio Superiore, Alberto Iori – sono un volano per l’indotto delle Giudicarie. Abbiamo già il tutto esaurito negli alberghi e ci aspettiamo, come sempre, un successo di pubblico e di gradimento”.

Rango per le persone sordocieche

I mercatini di Rango sono anche eventi, iniziative e atmosfera viva del Natale.

La grande novità dell’edizione 2019 è la giornata dedicata alle persone sordocieche. Lo ha spiegato stamani Brunella Grigolli, presidente della sezione trentina di Ens: “Domenica 15 dicembre è in programma alla scoperta di Rango, iniziativa del progetto AccessibItaly. Si tratta di itinerari culturali accessibili per persone sorde e sordocieche, promossi dall’Ente nazionale sordi, grazie al co-finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in collaborazione con il Club de I Borghi più Belli d’Italia. Gli obiettivi principali del progetto – ha proseguito la presidente trentina – sono la promozione del turismo accessibile e la partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale e sociale del Paese”.

In linea con la proclamazione del 2019 come Anno del Turismo Lento e in sinergia con il Club de I borghi più Belli d’Italia, Rango è inserito tra i 21 piccoli centri italiani con itinerari accessibili alla comunità sorda, fisici e virtuali.

Tra gli obiettivi di AccessibItaly, infatti, c’è anche la realizzazione di una Web App (in uscita a febbraio 2020) che permetterà alle persone sorde – grazie a videoguide in Lingua dei Segni Italiana con sottotitoli e voce narrante accessibili a tutti – di scoprire appieno la bellezza dei borghi, anche grazie all’implementazione in loco di una segnaletica turistica interattiva con Qr Code.

Rango rientra in questa lista ristretta: grazie a guide professioniste e interpreti LIS, le persone sorde potranno avere un’esperienza di visita piacevole e completa e scoprire senza barriere tutte le ricchezze, curiosità, sapori, memorie e bellezze del borgo.

La proiezione architettonica

Le case di Rango che adornano la piazza della fontana del borgo di Rango diventano lo schermo naturale di uno show di video-mapping progettato e diretto da Alex Rowbotham di Luce Dipinta, un’Associazione culturale già protagonista del Festival dell’acqua e della luce a Bressanone.

Le proiezioni su edifici e 3D video-mapping combinano una elevata qualità di proiezioni con la magia delle illusioni ottiche. Un’esperienza dal vivo proiettata direttamente sulle case che offre un elevato fattore di condivisione.

La proiezione permetterà di immergersi nell’atmosfera natalizia e rurale del Rango di una volta. Un’esperienza da vivere in tutte le giornate di dicembre.

Tra le novità del 2019 c’è anche “la stria”, ovvero la strega più grande del mondo. Entrata di recente nel Guinness dei primati, la Stria è tappa imperdibile, a Balbido, frazione collegata ai mercatini di Rango anche dal servizio navetta.

“I bambini ma anche i grandi – assicura Riccadonna – resteranno a bocca aperta: misura 10,77 metri, tridimensionale, realizzata con un fitto intreccio di canne di bambù e legno (testa, mani e piedi) e diviene una attrazione particolarmente in tema con le tradizioni del Natale, che si legano alla storia di Balbido (Paese Dipinto), noto per i suoi murales e per le installazioni di scultura lignea, ma anche fortemente caratterizzato dalla tradizione popolare legata alle strie dispettose, che nella val Marcia si divertivano in passato a gettare le pietre contro i carri dei contadini”.

I mercatini per i bambini

Rango, assicurano sempre gli organizzatori, sarà il paradiso per i bambini. Oltre al primo “assaggio” di neve a Bolbenolandia, i più piccoli avranno un programma di eventi tutto dedicato a loro.

A partire dalla novità della Stria, che li emozionerà per la sua imponenza e suggestività, domenica 15 dicembre è attesto l’arrivo di Santa Lucia che, in groppa al suo asinello, giungerà nella piazza per distribuire doni e dolcetti a tutti i bambini. Giovedì 26 dicembre è annunciato Babbo Natale. Durante i Mercatini di Natale per i bambini sarà disponibile gratuitamente “la stanza dei giochi”.

Qui i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, giocare, colorare, ascoltare le fiabe in compagnia di educatrici specializzate, mentre i genitori visiteranno i mercatini.

Eventi per tutti – La colonna sonora di ogni giorno sarà composta dalle melodie dei fisarmonicisti, per una immersione davvero totale nel Christmas mood. Le occasioni di incontro e di intrattenimento non mancheranno:

17 novembre: ore 15.00 inaugurazione ufficiale con corteo regale in costume;

24 novembre: Rango per le donne. I Mercatini si vestiranno di rosso con una serie di iniziative per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne;

15 dicembre: ore 15.30 arrivo di Santa Lucia in piazza per la gioia dei bambini;

26 dicembre: ore 15.30 arrivo di Babbo Natale in piazza;

Tutti i giorni d’apertura: ore 12.30, polenta in piazza