Sondaggio Masia: dopo l’Ilva i Cinque Stelle in picchiata, crescono ancora Lega e Fratelli d’Italia

Continua inarrestabile l’ascesa della Lega che negli ultimi sondaggi di Fabrizio Masia per Agorà viene premiata con un 34,2 per cento, esattamente 1,2 punti percentuali in più rispetto alla scorsa settimana.

A seguire a ruota l’andamento crescente è Giorgia Meloni che vede Fratelli d’Italia attestarsi al 10 per cento.

Un risultato sorprendente che va di pari passo con il gradimento personale della stessa leader e che lascia alle spalle la soglia del 9 per cento (una settimana fa il partito era fermo al 9,4 per cento).

Stessa sorte tocca a Matteo Renzi. Italia Viva infatti ottiene un +0,2 per cento, che consente all’ex premier di arrivare al 4,9 per cento.

Non è forse un caso che le due forze maggiori al governo – secondo i numeri presentati dal direttore di Emg Acqua – scendano in picchiata.

La batosta arriva proprio dallo scontro con ArcelorMittal sul’ex Ilva.

Ancora una volta i Cinque Stelle si sono dimostrati incapaci nel gestire la situazione e così gli italiani li hanno ripagati con un 16 per cento.

Un dato impressionante che vede sottrarsi mezzo punto percentuale negli ultimi giorni. I consensi ormai in picchiata dei cinque stelle che ormai perdono pezzi ogni giorno vanno di pari passo alla perdita dei posti di lavoro da quando Di Maio di occupa di lavoro. Con l’Ex Ilva e la Whirlpool sono infatti 22 mila i posti di lavoro persi.

Non va meglio per il Pd che riesce a marginare il declino perdendo il -0,3 per cento e ottenendo il 19 per cento.

Giù, anche se non fa parte dell’esecutivo, Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi delinea un andamento altalenante: questa volta però gli azzurri non crescono, ma passano dal 7,4 al 7,2 per cento.