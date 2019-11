Quel brutto pasticcio dei mercatini di Natale e il «pressapochismo» dell’amministrazione comunale

In attesa che l’assessore Gilmozzi mantenga le promesse fatte, in via di Madonna Bianca all’altezza della fermata dell’autobus e a pochi metri dal bar Groff, gli investimenti si susseguono.

Ieri sera poco prima delle 19 l’ultimo in ordine di tempo che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi per l’investito.

Ad essere investita è stata una donna di 50 anni.

Pubblicità Pubblicità

Purtroppo il passaggio pedonale scarsamente illuminato, si trova all’uscita di una semi curva ed oltretutto è anche un utilizzo obbligatorio per chi abita sulla via in direzione sud, dove il marciapiedi non c’è.

“Nel settembre del 2018 l’assessore Gilmozzi, si impegnò pubblicamente a mettere in sicurezza questo tratto di strada con i lavori che sarebbero dovuti iniziare quest’estate. Non solo non sono iniziati – ci spiega Orieta Fontanari il cui figlio è stato investito proprio su quel passaggio pedonale nel marzo del 2015 -, ma a giugno ha avuto anche la faccia tosta di uscire nuovamente sui giornali per impegnarsi per un inizio lavori in questo autunno, elencando la spesa complessiva, 100 mila euro e la durata dei lavori di 60 giorni. Bene siamo a novembre e non c’è traccia di nessun cantiere. Non solo, ma andiamo verso il freddo ed il gelo e di certo non inizierà a dicembre”.

All’assessore Gilmozzi non mancherà una giustificazione tecnica, ma anche queste promesse sono esempio dell’incapacità di questa amministrazione comunale di centro sinistra di realizzare anche progetti minimi.

In questo caso si tratterebbe di potenziare l’impianto di illuminazione esistente e di creare un marciapiedi che permetterebbe a chi deve andare verso sud, cioè anche alla fermata dell’autobus, di camminare in sicurezza.

Pubblicità Pubblicità



Ma l’assessore Gilmozzi non ce la fa e a questo punto il progetto si potrebbe concretizzare solo col classico “miracolo elettorale” nella primavera del 20120: un bell’inizio cantiere nel prossimo mese di aprile, a poco più di un mese dalle votazioni maggio.

Il paradosso è che sono state concesse numerose licenze edilizie per costruire proprio sul lato sud di via di Madonna Bianca che una volta realizzate, aumenteranno ulteriormente la presenza di residenti. Intanto la gente rischia di morire.

In proposito il 16 agosto del 2018 l’allora consigliere comunale della Lega Devid Moranduzzo era stato il primo firmatario di una mozione che impegnava il sindaco alla messa in sicurezza di quel tratto di strada reputato dai residenti molto pericoloso.