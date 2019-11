La Dolomiti Energia Trentino si rituffa nel campionato: sabato sera l’ottavo turno di Serie A in trasferta a Pesaro

La ripresa della SuperLega Credem Banca 2019/20 offre l’immediato ritorno al successo all’Itas Trentino.

Nel recupero del terzo turno di regular season, giocato questa sera, la formazione Campione del Mondo ha dimostrato di aver saputo immediatamente voltare pagina rispetto alla Final Four di Del Monte® Supercoppa 2019, espugnando il PalaCalafiore di Reggio Calabria – nuovo campo di gioco della Tonno Callipo Vibo Valentia.

I gialloblù si sono imposti per 3-1, conservando l’imbattibilità in campionato e mantenendosi ancora a punteggio pieno in classifica.

Il successo nella trasferta più lunga dell’intera stagione regolare è arrivato al termine di una partita iniziata molto bene, grazie all’apporto di un muro ancora grande protagonista (8 punti in questo fondamentale solo nel primo set vinto nettamente), complicatosi nel secondo parziale (in cui i locali hanno attaccato con percentuali stellari), ma tornata nei binari desiderati in seguito, avvalendosi del consistente apporto anche del servizio e di tutto il fronte d’attacco.

Con la certezza Kovacevic ancora sugli scudi (20 punti col 69% in attacco e due muri, giustamente votato mvp), ad indirizzare il match verso il risultato gradito ci hanno pensato anche le ottime prove di Lisinac (15 col 71% e cinque block, tutti nel primo set), Cebulj (15) e l’apporto garantito da Vettori nei momenti importanti del match, come il finale di quarto set.

La cronaca del match. Al PalaCalafiore l’Itas Trentino si presenta al completo, consentendo ad Angelo Lorenzetti di avere solo problemi di abbondanza e di schierare inizialmente Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Cebulj in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. Per la prima casalinga della sua stagione, la Tonno Callipo Calabria si propone con Baranowicz al palleggio, Drame Neto opposto, Defalco e Carle schiacciatori, Mengozzi e Chinenyeze al centro, Rizzo libero.

L’inizio è nel segno degli ospiti, che approfittano di due errori consecutivi dell’opposto di casa per ottenere subito il +2 (3-1); un margine che non rimane intatto (Vibo pareggia già sul 6-6) ma che si ricrea in fretta grazie agli attacchi di Cebulj e ad un altro errore di Drame Neto (9-7).

I muri di Lisinac (due consecutivi) proiettano i gialloblù al massimo vantaggio (11-7, time out Cichello) e costringono i locali ad avvicendare gli opposti (dentro Hirsch), ma la musica non cambia, anzi migliora per Trento che vola sul +7 (14-7). La parte finale del set è quindi assolutamente senza ansie per i Campioni del Mondo, che possono gestire il cospicuo vantaggio (19-12) e chiudere in fretta i conti, già sul 25-16, senza trovare particolare replica. Da circoletto rosso il parziale di Lisinac, autore di cinque block vincenti.

Nel secondo set Cichello tiene in campo Hirsch e la Tonno Callipo sembra trovarne subito giovamento; il tedesco firma i punti che portano i calabresi al 3-4, poi gli errori di Kovacevic e Vettori consegnano il +3 (5-8) ai giallorossi. L’Itas Trentino perde ulteriore contatto (6-10 e poi 8-13), sbanda ma con Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta di nuovo vicino (12-14); Vibo Valentia fiuta il pericolo e dopo il time out riparte con Carle (13-17).

E’ lo strappo decisivo, perché in seguito i gialloblù si riavvicinano ancora (20-23), senza però riuscire a trovare il colpo del pareggio, anche perché Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli inserimenti in corso d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori). Si va al cambio di campo sul 21-25 di nuovo in parità con l’attacco vincente di De Falco.

Nel terzo parziale l’Itas Trentino torna ad essere efficiente in fase di cambiopalla ma anche in quella di break. I gialloblù prendono in mano le redini del gioco sull’8-5 con Kovacevic e poi non le lasciano più per tutto il set, dilagando nella parte centrale (14-8), spinti da un servizio molto efficace e da un fronte di attacco piuttosto incisivo. Sul 22-17 il periodo è già pesantemente indirizzato in favore di Trento, che mette in mostra anche un Cebulj ritrovato e chiude il discorso già sul 25-18.

Nel quarto set il match torna in equilibrio (4-4, 11-11), con le due squadre che si alternano al comando del punteggio. Trento ha Kovacevic in grande forma ed è proprio il serbo ad interrompere il sostanziale equilibrio sul 19-19 con una ricostruita vincente sul muro di Baranowicz. Lisinac aumenta il vantaggio con uno slash (22-19); un margine che i gialloblù si tengono sino in fondo (25-22) col colpo vincente di Vettori.

“Abbiamo fatto un salto di qualità in particolar modo nel quarto set, in cui evidentemente abbiamo saputo mettere in pratica la lezione che la sconfitta nel secondo parziale ci aveva riservato – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – . Primo e terza frazione invece sono state controllate bene, col muro e poi anche con l’attacco, pur sprecando qualche occasione nella fase break. Sono tre punti importanti, che ci piacciono anche se dobbiamo crescere molto sotto tanti aspetti, primo fra tutti l’identità della squadra che ancora ci manca ma sapevamo che sarebbe stato così in questa fase della stagione”.

L’Itas Trentino rientrerà a Trento nel pomeriggio di oggi e dal giorno successivo inizierà a preparare il prossimo appuntamento, in calendario già per sabato 9 novembre alle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento contro la Calzedonia Verona.

Di seguito il tabellino della gara della terza giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2019/20 giocata questa sera al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 1-3

(16-25, 25-21, 18-25, 22-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA: Chinenyeze 11, Drame Neto 1, Carle 6, Mengozzi 4, Baranowicz, Defalco 17, Rizzo (L); Hirsch 19, Ngapeth S. 8, Marsilli, Pierotti, Vitelli. N.e. Sardanelli. All. Juan Manuel Cichello.

ITAS TRENTINO: Vettori 13, Cebulj 15, Lisinac 15, Giannelli 1, Kovacevic 20, Candellaro 6, Grebennikov (L); Russell, Daldello, Djuric. N.e. De Angelis, Codarin, Sosa Sierra. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater di Roma e Talento di Lucca.

DURATA SET: 23’, 30’, 26’, 35’; tot 1h e 54’.

NOTE: 400 spettatori, incasso non comunicato. Tonno Callipo Calabria: 5 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione, 52% in attacco, 56% (29%) in ricezione. Itas Trentino: 13 muri, 6 ace, 8 errori in battuta, 4 errori azione, 52% in attacco, 53% (29%) in ricezione. Mvp Kovacevic.