Fabrizio Sicher e Michele Bragagna condannati a un anno di reclusione per truffa contributiva

I Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo hanno eseguito una serie di verifiche presso le strutture ricettive della zona di competenza, in cui hanno individuato una 26 enne croata, responsabile di un furto in abitazione e sulla quale pendeva un provvedimento giudiziario restrittivo della Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna, emesso nell’ottobre scorso.

La donna, tratta in arresto, deve espiare una pena di quattordici mesi e due giorni di reclusione, al termine delle operazioni di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Trento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. I controlli delle Compagnie Carabinieri della Provincia di Trento, per il contrasto di fenomeni predatori e furti, proseguono con l’usuale impegno.

Fondamentale per il loro successo – spiegano gli stessi militari – è la compartecipazione e condivisione dei cittadini, siano essi vittime oppure soltanto testimoni di fatti illegali, se non inusuali o “strani”, che se riferiti prontamente, possono essere determinanti alla risoluzione delle investigazioni o delle attività preventive e consentono di mettere in campo mirate azioni precauzionali oppure assicurare alla giustizia i responsabili e spesso restituire il maltolto alle vittime.

