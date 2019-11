Domani a Castelfondo la riunione della giunta provinciale

In Val di Non sta scaldando i motori il nuovo percorso formativo “Curainsieme”, dedicato alle persone che prestano assistenza a un proprio caro anziano in condizioni di non autosufficienza e organizzato dal Servizio Politiche Sociali ed Abitative della Comunità della Val di Non in partnership con Fondazione Franco Demarchi, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, UPIPA e Provincia autonoma di Trento. (altro…)

