“Curainsieme”, un nuovo percorso formativo in Val di Non per caregiver familiari

In Val di Non sta scaldando i motori il nuovo percorso formativo “Curainsieme”, dedicato alle persone che prestano assistenza a un proprio caro anziano in condizioni di non autosufficienza e organizzato dal Servizio Politiche Sociali ed Abitative della Comunità della Val di Non in partnership con Fondazione Franco Demarchi, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, UPIPA e Provincia autonoma di Trento.

Il percorso si terrà tra Cles, Taio e Fondo e ogni sede prevede un ciclo di due incontri di sensibilizzazione rivolti ai familiari che prestano assistenza.

Il primo appuntamento è finalizzato ad approfondire la tematica dell’invecchiamento e dei bisogni delle persone anziane, per riflettere sul ruolo e sulle problematiche del familiare che si prende cura di un proprio caro (caregiver).

Il secondo, invece, serve ad avere informazioni sulle politiche a supporto del benessere familiare e sui servizi e la rete presenti sul territorio.

Il primo ciclo di incontri si terrà a Cles giovedì 5 e 12 dicembre dalle 16 alle 18 alla Casa di Riposo Apsp “Santa Maria”, che si trova in via Eusebio Chini, 37.

Toccherà poi a Taio giovedì 9 e 16 gennaio 2020 dalle 16 alle 18 alla Rsa in via Thomas A. Edison, 20.

La proposta si concluderà a Fondo martedì 4 e 11 febbraio sempre dalle 16 alle 18 alla Rsa in via Santa Lucia, 11.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria del Servizio Politiche Sociali e Abitative al numero 0463.601639 (lunedì 8.30-12; mercoledì 14-16.30) oppure all’indirizzo e-mail sociale@comunitavaldinon.tn.it.