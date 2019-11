Bocciata per la seconda volta la mozione della Lega Nord per intitolare a Oriana Fallaci una via della città

“Un incontro proficuo e positivo, che ci permette di partire concretamente con la programmazione degli interventi connessi all’organizzazione in Trentino delle Olimpiadi invernali del 2026”. Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, al termine degli incontro, avuto ieri a Roma insieme ai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, con il ministro alle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli e con quello allo sport, Vincenzo Spadafora.

“Registriamo la volontà del Governo – ha detto Fugatti al termine – di voler investire concretamente sui Giochi, tanto che abbiamo già impostato un fitto programma di interventi per gli impianti sportivi, che saranno il palcoscenico delle Olimpiadi, ma anche per le necessarie infrastrutture viarie e logistiche, che dovranno essere in grado di supportare l’impatto di un evento di tale portata. C’è senza dubbio ed è molto positivo – ha aggiunto il presidente Fugatti – la volontà di lavorare insieme per la buona riuscita delle Olimpiadi invernali, con un’edizione che sarà il più possibile sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. I territori, come il nostro, faranno la loro parte. Già la prossima settimana – ha annunciato Fugatti – sono in programma i primi incontri di carattere tecnico per avviare la programmazione degli interventi”.

