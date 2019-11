Bergen Railway: un viaggio in treno indimenticabile

Più di sei destinazioni da sogno oltreoceano, la possibilità di viverle e viaggiarle in quattordici giorni.

Un’attraversata oltreoceano dal paese più popoloso di lingua spagnola al mondo, il Messico.

Terra segnata stupendamente dalla Sierra Madre Orientale e da quella Occidentale con un paesaggio caratterizzato da kenyon, vulcani e numerosissimi fiumi, di cui Rio Bravo è il più noto.

Per attraccare nei meravigliosi Caraibi dove in passato si nascondevano pirati e conquistatori. Caratterizzato da spiagge bellissime e palme da cocco che si allungano fino al mare.

Oltre sei destinazioni da favola a bordo di una crociera, alternando perfettamente momenti di pausa con le attività nei luoghi di interesse.

Nella parte orientale di New Providence si trova Nassau, centro che vanta affascinati edifici in stile coloniale e numerosi negozi in legno che si alternano a costruzioni in stile georgiano.

A Nassau si trova il più grande acquario all’aperto del mondo: l’Altlantis Waterscape che da solo ospita più di 100 specie differenti di pesci tropicali.

Per godersi l’intero paesaggio di Nassau è possibile salire sulla curiosa scalinata in pietra lavorata a mano, da cui si può godere anche parte del paesaggio delle Bahamas.

Una delle destinazioni più incontaminate è sicuramente Amber Cove, uno dei luoghi più belli dei Caraibi.

Il passato dell’isola è rappresentato da San Felipe, una storica fortezza spagnola del ‘500.

La bellezza di Amber Cove sta anche in Puerto Plata dove è possibile immergersi nella vera ricchezza dell’isola: le piantagioni di banani, canne da zucchero e caffè.

Per praticare e sperimentare attività outdoor, la destinazione ideale è Ocho Rios, ovvero la città degli otto fiumi in Messico.

Sono infatti, i corsi d’acqua e il mare cristallino a rendere unico questo luogo.

Da visitare anche i giardini e il museo di Konoko, che offrono un’esplosione di fauna e flora della foresta tropicale.

Nel meraviglioso arcipelago delle Isole Cayman, si approda alla capitale George Town contraddistinta da edifici moderni che si alternano a caratteristiche case in legno.

La storia di George Town è riassunta nel suo museo, il National Museum di Gorge Town nel quale hanno casa sia gli oggetti testimoni del passato che gli esemplari più interessanti della sua fauna e flora.

Alle Isole Cayman le soddisfazioni sono grandi anche per gli appassionati di shopping, infatti tutto il paese è duty free.

In ambito marittimo, la maggior attrazione turistica dell’ Honduras sono le Islas de La Bahaia, un meraviglioso arcipelago formato da tre isole principale e circondato da altre 60 di più piccole dimensioni.

Di queste, l‘isola più grande è Roatan che, al suo interno presenta profonde insenatura protette da barriera corallina.

L’isola è famosa anche per i corsari di cui è ancora oggi possibile ammirare una ricostruzione moderna di un vecchio galeone.

Arrivando in Florida è Port Everglades, conosciuta come la Venezia d’America, per la presenza delle classiche gondole nei canali, ad essere una delle mete più interessanti dal punto di vista attrattivo.

Infatti, la presenza della vivacissima Miami, i lussureggianti giardini esotici ed alcune delle spiagge più belle come le Florida Keys lo rendono un luogo difficilmente noioso.

Per una crociera in questi fantastici luoghi esiste la possibilità di affidarsi alla competenza di un’ agenzia di viaggio che può mettere a disposizione diverse attività ed una completa ed efficiente organizzazione.

Per avere maggiori informazioni è semplicemente necessario cliccare questo link.