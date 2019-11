Allarme allontanamento bambini dalle famiglie in Trentino. Nel 2018 + 61%. Scintille nella replica di Maffioletti alla Presidente Ordine Assistenti Sociali Rosignoli

In un recente articolo a firma della Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige la dott.ssa Rosignoli, scrive in risposta ad un articolo apparso sulla stampa locale che per l’appunto parlava della loro operatività e di alcuni presunte illazioni mosse loro da un non meglio specificato partito politico che avrebbe usato definizioni per identificare le assistenti sociali poco consoni in un contesto pubblico.

Dalla puntualizzazione la stessa Presidente passa oltre, prendendo sempre spunto dalla vicenda della indagine giudiziaria di Bibbiano che ha dato una forte enfasi alle responsabilità della Categoria, sia a livello di esposizione mediatica che di immagine, non allineate ai principi della deontologia professionale.

Nella difesa di ufficio della Categoria e degli iscritti all’Ordine, la Presidente, facendo anche un richiamo sempre salvifico in determinate circostanze alla nostra vocazione alla cooperazione e al mutuo sostegno, riconduce in maniera distorta, la tematica dei minori fuori famiglia alla tematica della violenza, avvalendosi delle statistiche riportate da “Terre des Hommes” sulle vittime di violenza.

Proprio in questo contesto arriva la replica di Gabriella Maffioletti delegata regionale di Adiantum e portavoce del Movimento Giustizia Sociale che spiega che spesso i numeri non sono identificativi dello stato reale dell’arte e a sua volta diffonde alcuni dati per lei inconfutabili su cui naturalmente ciascuno potrà trarre le proprie conclusioni.

I dati portati da Gabriella Maffioletti provengono dal report “Organizzazione servizi ed interventi rivolti ai minori in Provincia di Trento” della Provincia Autonoma di Trento – anno riferimento 2018 e riportano la presenza al Centro per l’Infanzia nel 2018 di 41 bambini di cui solo 8 accolti per violenza domestica/separazione conflittuale e ben 29 per presunta “inadeguatezza genitoriale”.

Mentre in affido familiare gli interventi nel 2018 sono stati 76 di cui 75 disposti dal Tribunale dei Minori: 18 parentali (affidati a parenti entro il 4° grado) e 58 etero-familiare ossia a famiglie terze.

In questi dati rilasciati dalla provincia autonoma di Trento stupisce quindi l’alto numero di affidi eterofamigliari.

«Possibile che i parenti (con i quali i minori spesso hanno relazioni affettive importanti) non siano idonei a farsene carico?»- si chiede Maffioletti.

«Su questi quesiti puntuali la Presidente dell’Ordine dovrebbe rispondere e non trincerarsi dietro all’affermazione di una perduta “immacolatezza” della Categoria che lei rappresenta. I servizi sociali da quanto a nostra conoscenza non dispongono quasi mai una verifica preventiva presso i parenti prossimi per cercare di inserire, nei casi di temporanee criticità tra i coniugi, i minori nel cerchio della propria famiglia di origine fino al 4° grado, così come il legislatore ha stabilito!» – incalza la presidente di Adiantum

L’ultimo dato riguarda infine le Comunità Residenziali per Minori.

Minori inseriti in struttura 183 di cui 37 per violenza domestica/separazione conflittuale (20,2%) e ben 134 (73,2%) per “inadeguatezza genitoriale” «laddove per giustificare la “inadeguatezza genitoriale” possiamo trovare “motivazioni” spesso “fantasiose” e “bizzarre” perché soggettive nelle relazioni rilasciate dai servizi sociali territoriali. Il dato significativo che emerge da tale documento è che rispetto all’anno precedente abbiamo collocato fuori famiglia 99 bambini pari ad una percentuale del 61% in più rispetto alla precedente rilevazione».

Maffioletti poi approfondisce il discorso economico degli affidi e qui escono cifre clamorose: «da una risposta ad un atto ispettivo fatta all’ex Assessore competente del PD Luca Zeni emerge un dato sulla spesa totale per la copertura della spesa riferibile a tali interventi di euro 8.407.000,00 per 173 bambini. (circa 50 mila euro per bambino) Neanche un soggiorno all’Hotel Sharaton avrebbe costi così elevati? Perché non dare nel caso di genitori in difficoltà economica un piccolo aiuto in denaro e così risolvere il problema con meno costi per le casse pubbliche e una politica di vera tutela e salvaguardia del nucleo famigliare?»

Secondo Maffioletti su questi parziali dati è possibile avere una certa lettura del fenomeno anche trentino e che su questi numeri vi sia bisogno davvero di indagare per fare chiarezza sul genere di interessi che promuovono scelte troppo spesso improvvide, affrettate ed oltremodo scellerate nelle loro ripercussioni.

E ancora: «La categoria degli assistenti sociali è evidentemente sotto forte critica perché tutto il sistema di tutela minorile lo è dati i traumi che i minori portati via ai loro affetti ed alle loro famiglie sviluppano!»

«Lo strapotere dei servizi sociali è “di fatto” alimentato dai giudici minorili che delegano agli assistenti sociali la determinazione di aspetti di rilievo per la vita dei minori di fatto “ratificando acriticamente” l’operato dei servizi – conclude Gabriella Maffioletti – dalle nostre rilevazioni è emerso anche che alcuni giudici onorari operano in conflitto di interesse in quanto hanno interessi nelle organizzazioni del “privato sociale” che gestiscono case-famiglia e altri servizi sul territorio. Bene avrebbe fatto la Presidente dell’Ordine, a nostro avviso, a partire da questo forte momento di crisi istituzionale del sistema per aprire un serio ed approfondito dibattito ed analisi interna atta a verificare che l’utilizzo dello strumento dell’allontanamento dei minori dalla famiglia di origine sia ricondotto alla sua natura di “estrema ratio” e non invece (come in tanti casi da noi raccolti) la prima scelta spesso irreversibile».