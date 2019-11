Venerdì a Trento al via la ventesima edizione di «Idee casa unica»

La ventesima edizione di “ Idee Casa Unica” inizierà venerdì e si concluderà domenica 10 novembre presso Trento Fiere di via Briamasco.

Dagli espositori ( in tutto 105 ) idee per tutti gli interventi possibili sulla propria abitazione: dalla ristrutturazione di interni e esterni, all’utilizzo di materiali ecosostenibili.

Spazi alla consulenza fiscale, di compravendita e contrattuale in genere.

Pubblicità Pubblicità

Si potranno anche valutare arredamenti, componentistica e materiali come legno e piastrelle, elettrodomestici e portoncini blindati, solo per fare qualche esempio.

Molti i convegni a partire da quello organizzato dal Collegio dei Geometri ( venerdì dalle 14 alle 17) sul tema: “Il geometra – tecnico della famiglia e figura di collegamento fra cittadino e pubblica amministrazione”.

Si parlerà poi di “Qualità dell’aria e combustione domestica della legna“. “Come scegliere un buon isolante per la riqualificazione energetica degli edifici”. “Perché scegliere una pompa di calore“. “L’architetto: perché, come e quanto è importante per una seria progettazione della nostra nuova casa e per usufruire delle possibili detrazioni fiscali”. “La mediazione civile, una risorsa alternativa per risolvere i conflitti in famiglia. La successione ereditaria”. “Sistemi di sicurezza per proteggere la casa. Percorso guidato per capire cosa offre oggi il mercato della sicurezza e conoscere le nuovissime tecnologie già sul mercato”. “Scegliere, finanziare e acquistare casa: cosa sapere per evitare brutte sorprese”. “Perché preferire una copertura in metallo a una tradizionale? Dibattito e soluzioni pratiche”. “Live Protection – la tua casa in buone mani (anche quando sei lontano)”. “Le finestre da tetto, un dettaglio da non trascurare”.

Infine: “Il tuo condominio green: incentivi ed opportunità”. Il programma completo della fiera, è disponibile nel sito: www.ideecasa.eu



Pubblicità Pubblicità