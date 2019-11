Mercatino libri usati: nel weekend si replica a Brentonico

Inizia giovedì 7 novembre un ciclo di serate organizzate dall’UPT – Scuola per le Professioni per il Terziario per raccontare il mondo del lavoro attraverso tre film e i loro registi: si intitola Immagini al lavoro ed è l’evento che chiude l’omonimo progetto didattico – finanziato dai ministeri del MIBAC e MIUR – che ha avuto come oggetto il rapporto tra cinema e lavoro.

Ogni serata avrà inizio ad ore 20.30 presso UPT in via Gazzoletti, 10 ad ARCO con la proiezione di un film, a cui farà seguito un incontro con il regista per approfondire i temi affrontati nel film.

Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e si terranno nell’aula magna dell’Istituto, riammodernata proprio grazie alla vittoria del Bando.

«L’obiettivo del progetto didattico Immagini al lavoro è stato proprio quello di esplorare le diverse relazioni tra il mondo del cinema e quello del lavoro, andando a vedere come i film hanno raccontato la figura del lavoratore e allo stesso tempo ragionando sul cinema come possibile sbocco professionale e come chiave per sviluppare un proprio percorso formativo» – spiega l’insegnante coordinatore coordinatore del progetto Matteo Zadra.

Nel corso degli anni 2018-19 e 2019-20 gli studenti della sede di Arco hanno così partecipato a numerosi workshop, seminari, proiezioni e laboratori tenuti da professionisti del settore che hanno declinato in modi e forme diverse le tematiche del progetto, con l’intento di sviluppare una maggiore consapevolezza nell’uso e nella fruizione delle immagini tra gli studenti.

«Competenze importanti e trasversali – commenta il direttore scolastico Walter Iori – che possono favorire il dialogo, la partecipazione sociale e la capacità di analizzare fenomeni apparentemente complessi, ma di interesse per adolescenti e ragazzi che si stanno preparando ad entrare nel mondo del lavoro.

Con questo progetto la scuola ha voluto fortemente offrire un momento di confronto con la comunità locale, proponendo un cineforum ed una discussione sul tema del lavoro, ampliamente analizzato durante gli ultimi due anni scolastici».

Il primo appuntamento è con Francesco Mattuzzi e del suo documentario Il peso dei sogni, che racconta la vita on the road di Latifa e Aurelio, una coppia che vive a bordo del proprio camion e sogna una famiglia tradizionale, ma deve fare i conti con un sistema della logistica sempre più rigido e vincolante.

Gli appuntamenti proseguiranno giovedì 14 novembre, con Quando il Garda era un mare, dedicato alle produzioni cinematografiche girate sul Lago di Garda durante gli anni Sessanta, e giovedì 21 novembre Che genere di lavoro fai?, sui pregiudizi di genere che spesso condizionano le scelte professionali.