Mercatini di Natale: il comune di Trento ammette l’errore. Carollo vince la prima partita

Per contrastare la diffusione delle dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti, la Comunità della Vallagarina ha pensato ad una serie di spettacoli di teatro per far riflettere e sensibilizzare la popolazione, rivolgendosi in particolare a giovani (in particolare gli adolescenti) e le famiglie.

Il Comune di Ala ha aderito alla proposta, e ospiterà lo spettacolo “Binge drinking – mondo liquido”. Si tratta di un lavoro curato dalla compagnia professionista del Teatro del Buratto, che in questo caso ha la consulenza scientifica di Emanuele Scafato dell’osservatorio nazionale sull’alcol dell’istituto superiore della sanità.

Sul palco gli attori portano uno spaccato della realtà, con una serie di vicende legate all’abuso di alcol, facendo capire che il fenomeno è un problema che riguarda tutti.

Pubblicità Pubblicità

“Binge drinking” andrà in scena giovedì 7 novembre al teatro Sartori, con inizio alle 21, con ingresso gratuito.

«Abbiamo accolto subito con favore questa proposta – commenta la vicesindaca Antonella Tomasi – perché questo è un tema su cui tutti noi dobbiamo riflettere.

Sta a cuire alla nostra amministrazione e, come si è visto con alcune iniziative recenti, anche all’amministrazione provinciale. Le famiglie spesso sottovalutano questo fenomeno, speriamo che questo evento, gratuito, possa non solo essere partecipato, ma anche inneschi un tam tam nella nostra comunità. È importante che le famiglie e le persone parlino di questi problemi e ne siano coscienti».

Pubblicità Pubblicità