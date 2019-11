Le A.P.S.P. di Cles, Mezzolombardo e Mezzocorona hanno conseguito la certificazione “Family Audit®”

Martedì 5 novembre scorso, presso la A.P.S.P. Santa Maria di Cles, si è tenuta una conferenza stampa per parlare dell’ottenimento della certificazione “Family Audit®”.

Cos’è questa certificazione? Lo spiega dettagliatamente la Dott.ssa Mascia Baldessari, coordinatrice delle attività dei gruppi di lavoro tra le tre strutture, alla presenza dei responsabili delle Amministrazioni aderenti al progetto: per l’A.P.S.P. Santa Maria di Cles il Direttore Dott. Luca Cattani con la Presidente Laura Flor e la Responsabile Centro Diurno – formazione e qualità – Silvia Dallagiovanna; per l’A.P.S.P. San Giovanni di Mezzolombardo il Direttore Dennis Tava e la Presidente Monica Tomezzoli; per l’A.P.S.P. Cristiani De Luca di Mezzocorona il Direttore Luigi Chini con il Presidente Umberto Lechthaler e la referente interna Serena Bassetto.

La certificazione Family Audit® è un modulo che attesta la qualità delle aziende, sia pubbliche che private; imprese superiori ai 15 dipendenti, cooperative e case di riposo. Il percorso ha la durata di tre anni e mezzo, ed è indirizzato ai dipendenti, finalizzato al miglioramento dello svolgimento lavorativo rapportato alla qualità di vita familiare, cercando di pianificare al meglio le esigenze dei lavoratori, ed al contempo responsabilizzando le aziende nei confronti del personale. Il percorso certificativo sarà verificato, durante i tre anni di attività, da un valutatore accreditato, in questo caso l’incarico è affidato al Dott. Alessandro Menapace.

I benefici che ne traggono entrambe le parti sono molteplici: chi opera in un clima sereno e consapevole lavora meglio, mentre le aziende certificate garantiscono un trattamento sociale corretto ed equilibrato nei confronti dei fruitori, in questo caso gli ospiti delle case di riposo.

L’ottenimento della certificazione è un percorso che normalmente si svolge singolarmente, come già avvenuto per l’A.P.S.P. Anaunia di Taio, la prima in Val di Non ad ottenerlo, ma in questo caso le tre Amministrazioni si sono accordate per collaborare unitamente, considerando interessanti ma soprattutto utili un interscambio di idee, strumenti lavorativi, esperienze con i pazienti, metodologia organizzativa, indirizzate al conseguimento del fine comune.

Questo riconoscimento indica una forte volontà di miglioramento e di risultati da parte delle tre strutture, dimostrando che la collaborazione è sempre un punto di forza.

