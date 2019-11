Cade un masso enorme sul sentiero del Ponale. Strada chiusa

«Se ne va un pezzo di Riva…quella bella. Fai buon viaggio!»

Questo il commento che riassume la vita di Paolo Gazzini postato sulla pagina facebook dell’amico Claudio Oberti.

Sabato sera Paolo Gazzini, 63 anni rivano, è deceduto stroncato da un infarto. Dopo aver fatto la spesa, era alla guida della sua auto e stava tornando a casa.

Improvvisamente ha capito che stava succedendo qualcosa ed è sceso dall’auto nei pressi dell’Inps. Nel momento in cui ha iniziato a prendere in mano il telefono per chiedere aiuto si è accasciato a terra e non c’è stato più nulla da fare

Un passante, notando la tragica scena, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Nonostante l’impegno dei soccorritori accorsi sul posto che hanno tentato disperatamente di rianimarlo non c’è stato nulla da fare.

Dopo la morte dei genitori Paolo Gazzini aveva lasciato la gestione del Bar Piemonte in viale Dante e nel 1988 insieme a Claudio Oberti aveva aperto il negozio “Gun Club” sito prima in via Lipella e poi nella Galleria San Francesco.

«Quanti vinili comprati al Gun Club…» scrivono in molti internauti ricordandolo.

Durante le serate invernali il negozio era il ritrovo per giocare a briscola e per parlare di musica. Infatti all’interno del negozio si vendevano vinili molto pregiati. L’attività chiuse circa dieci anni dopo per l’avvento dei CD e per l’entrata in scena della musica commerciale.

Paolo è però sempre rimasto nell’ambito della musica, accompagnando in concerto Claudio Oberti e il suo gruppo “I Claws” composto appunto da Claudio Oberti, Maurizio Poli, Lucillo Grottolo e Renè Modena. Il punk rock era il genere che più adorava.

Quando il gruppo si sciolse divenne l’accompagnatore numero uno del nuovo gruppo di Claudio Oberti, “Man of Lake”. Aveva anche altre due passioni: il basket e la Juventus.

Dopo l’esperienza del negozio “Gun Club” aveva lavorato a Palazzo Panni ad Arco ed in biblioteca a Riva.

Memorabili le sue polemiche contro i cugini «Arcensi».