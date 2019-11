Palazzo Assessorile: ecco le aperture e le inaugurazioni nei mesi di novembre e dicembre

Anche per le annate 2019/20 inizia la stagione teatrale in Val di Non. A presentarla in conferenza stampa, lunedì 4 novembre, l’Assessore alla Cultura del Comune di Cles Avv. Vito Apuzzo affiancato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Predaia Dott.ssa Elisa Chini.

La stagione di prosa e danza, intitolata “S’apra il sipario”, coinvolge quest’anno i comuni di Cles, Predaia e Sarnonico, perchè, come spiega l’Assessore Apuzzo, “Purtroppo questa volta non hanno aderito la Comunità di Valle ed altri comuni che erano presenti l’anno scorso. Siamo riusciti a realizzare ugualmente questo progetto, grazie anche alla competenza della D.ssa Laura Paternoster dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cles, insieme al Comune di Predaia ed al Comune di Sarnonico, collaborando con l’Assessore Elisa Chini e il Sindaco Emanuela Abram.

E’ stato realizzato un opuscolo che sarà distribuito alle famiglie dei tre comuni partecipanti, e sarà lasciato anche in punti strategici e frequentati, perchè, in riferimento ad una citazione dell’impresario teatrale Paolo Grassi, ‘consideriamo il teatro come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana e dei Vigili del Fuoco’.

Voglio evidenziare che, partecipando ad una conferenza stampa, tenutasi al Centro Santa Chiara di Trento, con mia grande sorpresa e soddisfazione ho scoperto, per quanto riguarda gli spettacoli di danza, siamo terzi dopo Trento e Rovereto per numero di rappresentazioni!

Durante la stagione daremo ampio spazio ai bambini; voglio mettere in risalto lo spettacolo ‘Light’s Heroes’ (Compagnia Egribiancodanza), esibizione interattiva intitolata ‘Choreogame’ riservata alle classi IVa e Va della scuola primaria ed alla classe Ia della scuola secondaria, dove i bambini saranno invitati ad interagire, in quanto ispirata ai videogiochi.

Straordinaria anche la performance della danzatrice oversize Claudia Marsicano, che si esibirà nella coreografia di Silvia Gribaudi R.OSA, con 10 virtuosismi di alto livello, improntati sui luoghi comuni relativi al corpo femminile.

La ‘Serata Romantica’ con il Balletto del Sud, proporrà grandi classici del repertorio romantico, e sarà intervallata da letture di brani di Giacomo Leopardi. A questo proposito ricordo che in Biblioteca ci sarà un evento dedicato ai 200 anni della poesia ‘L’Infinito’ di Leopardi, realizzato dagli allievi del Liceo Russel.

Insolita la prestazione presentata da Daniele Ronco, ‘Mi abbatto e sono felice’, un monologo eco-sostenibile nel quale l’attore si autoalimenta producendo energia elettrica pedalando; una riflessione a comportamenti più consapevoli in fatto di ecologia.”

L’Assessore Elisa Chini si dice entusiasta di questo progetto portato avanti dai due comuni più grandi della Val di Non: “Dobbiamo fare da capofila a queste iniziative per gli altri comuni che sicuramente negli anni a venire ci seguiranno. Voglio portare l’attenzione sulla grafica della brochure realizzata da Andrea Vezzola, realizzata con entusiasmo, capacità e professionalità.

A Taio proporremmo un musical ‘That’s amore’, una commedia divertente di Marco Cavallaro sulle divergenze uomo/donna e moglie/marito. Anche il Comune di Predaia presenterà spettacoli dedicati ai bambini: ‘I ricordi di Babbo Natale’ (Compagnia Estroteatro) e ‘Natale a colori’ con la Scuola Musicale C. Eccher durante la quale canteranno in coro i bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Mi piace evidenziare il dramma di Pino Loperfido ‘Ciò che non si può dire’, interpretato da Mario Cagol, un racconto sulla tragedia del Cermis del 3 febbraio 1998 che andrà in scena il 25 gennaio 2020, a ridosso del disastroso anniversario.

Da non dimenticare la rassegna teatrale amatoriale e dialettale, da sempre apprezzate in Val di Non; le rappresentazioni saranno messe in scena al Cinema Teatro di Cles e al Cinema Teatro Dolomiti di Coredo“.

Nella splendida cornice di Palazzo Morenberg a Sarnonico sarà presentata, il 18 aprile 2020, la commedia di Alberto Rizzi ‘Molto piacere, Casanova‘, un racconto tra leggenda, fascino e storia sulla vita di Giacomo Casanova.

Il programma completo nell’opuscolo distribuito nei comuni partecipanti.

La foto è di Laura Paternoster