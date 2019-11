Il cognato lascia una torta che contiene hashish in frigorifero: Coppia di anziani di Rovereto la mangia e finisce in ospedale

Approvato il progetto esecutivo del parcheggio pertinenziale interrato a Mori vecchio, nell’area dove è presente il piccolo campo da calcio, all’angolo fra via Filzi e via San Giovanni.

Il progetto, realizzato dall’ingegner Mirko Gazzini di Rovereto, prevede una spesa di 723.998,72 euro, di cui 561.044,29 per lavori e 162.954,43 per somme a disposizione. Con la stessa deliberazione, la giunta comunale ha autorizzato la società cooperativa “La giazera”, nata proprio per questo scopo, a procedere coi lavori.

Il sindaco Stefano Barozzi commenta: «Si conclude un percorso importante: il Comune ha creato le condizioni per la realizzazione di questo progetto e, ora, tutto è nelle mani della cooperativa edilizia.

Va sottolineato che l’intuizione di questo percorso, nato ormai qualche anno fa, era evidentemente buona, visto che tante famiglie di Mori vecchio hanno aderito.

Il piano regolatore prevede che analoghe possibilità possano essere vagliate anche per altre località, come Tierno, Mori centro e Molina. Serve, in ogni caso, l’iniziativa dei privati che possono costituirsi in apposite cooperative edilizie. Parcheggi come quello che nascerà a Mori vecchio hanno il pregio di togliere auto dalla strada e aumentare i servizi per i cittadini, migliorando la vivibilità delle vie».

Il nuovo parcheggio avrà 25 posti auto. Sarà realizzato un unico piano interrato e, trattandosi di un parcheggio pertinenziale, i posti possono essere assegnati solo se collegati ad appartamenti o proprietà presenti nelle immediate vicinanze: la struttura deve infatti servire da supporto ai residenti e non trasformarsi in un attrattore di traffico.

Sono del resto poche, a Mori vecchio, le abitazioni munite di garage privato. A copertura del parcheggio sarà rifatto il campo sportivo. In più, sarà realizzato da parte della cooperativa anche il marciapiede lungo via San Giovanni.

Come si ricorderà, l’affido dei lavori a “La giazera” risale al 2018: l’importo a base di gara per il diritto di superficie era di 57,63 euro a metro quadrato e la cooperativa propose un rialzo per un prezzo finale di 57,70. Nei mesi precedenti si erano svolti diversi incontri, durante i quali molti cittadini avevano “prenotato” il proprio posto aderendo subito alla cooperativa.

La stessa ha dato incarico per la progettazione e la giunta ha valutato positivamente l’elaborato, che dunque apre la via all’apertura del cantiere.