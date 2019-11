Rugby: Trento espugna Verona. 6 a 5 il risultato

I bianconeri a caccia dell’impresa contro una delle leader del gruppo D con quattro vittorie in cinque turni:al Sinan Erdem domani alle 18.00 italiane Aquila orfana di Alessandro Gentile, restato a Trento alle prese con un piccolo problema muscolare.

Niente trasferta in Turchia per Alessandro Gentile: il numero 5 bianconero è stato fermato proprio nelle ore precedenti la partenza da un problema muscolare ai flessori della coscia destra. Ale salterà precauzionalmente l’impegno a Istanbul con l’obiettivo di essere a disposizione dello staff tecnico per il match di campionato di sabato 9 novembre a Pesaro.

Contro il Galatasaray a disposizione tutto il resto del gruppo di coach Nicola Brienza, che dovrà rinunciare così ad un giocatore da 13.6 punti, 4.4 rimbalzi e 2.0 assist in 24 minuti di media nelle sue prime cinque apparizioni stagionali in 7DAYS EuroCup.

La sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Galatasaray Doga Sigorta Istanbul di domani sera può essere uno spartiacque importante nella rincorsa alla qualificazione alle Top 16 dei bianconeri: vincere sul campo della corazzata turca darebbe ai trentini la possibilità di ottenere due punti chiave per proteggere un posto fra le migliori quattro del girone e di prendersi la rivincita di quel 64-70 maturato nella partita di andata alla BLM Group Arena in cui Craft e compagni dopo essere stati sotto di oltre 20 punti avevano sfiorato la clamorosa rimonta.

Il Galatasaray però non è primo nel girone per caso: il talento di Harrison e Whittington e la forza dirompente dell’atletismo di Webster, Auguste e soci rende i turchi la settima miglior squadra di tutta l’EuroCup per numero di rimbalzi catturati a partita (Trento è ventiduesima). La chiave sarà anche capire come un attacco che perde molti palloni ma segna con altissime percentuali al tiro, quello turco, sarà contenuto dalla difesa dei bianconeri che a livello di coppa europea è al terzo posto assoluto per recuperi a partita (quasi 9).

La fase di regular season in 7DAYS EuroCup superato il giro di boa entra nella sua decisiva seconda metà con il Round 6: nel gruppo D sfida delicata martedì sera (ore 20.00) fra Arka Gdynia (3-2) e Oldenburg (2-3), con i tedeschi reduci da due successi consecutivi che li hanno riportati in corsa per la qualificazione; mercoledì sera (ore 19.00) cerca la prima gioia stagionale il Buducnost (0-5), che ospita al Moraca la capolista Malaga (4-1).

Per quanto riguarda le italiane, nel gruppo A la Virtus Bologna (4-1) vuole consolidare il primato nel girone affrontando Ulm (1-4) mercoledì alle 20.30; martedì alle 20.00 il Partizan (5-0) ospita la Reyer Venezia (3-2) nel big match del gruppo B; Brescia (2-3) invece gioca mercoledì pomeriggio alle 17.30 sul campo dell’UNICS Kazan (4-1).

