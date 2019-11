Oggi è la festa delle Forze Armate e dell’unità d’Italia

Sono già 100 anni che si festeggiano le nostre amatissime Forze Armate Italiane ogni 4 novembre.

Il ricordo prezioso dei Caduti e il prezzo di sangue pagato dai nostri soldati per la liberazione e difesa delle popolazioni italiane è doveroso sia celebrato con grande risalto, in particolare qui in Trentino dove per questi confini sono cadute un numero incalcolabile di giovani vite.

L’armistizio fu firmato a Padova il 3 novembre 1918, da Italia e Impero austro-ungarico, le trattative per l’armistizio erano cominciate il 29 ottobre, durante la battaglia di Vittorio Veneto, altro luogo di rilievo storico come il Fiume Piave, Sacro alla Patria.

Pubblicità Pubblicità

La ricorrenza è stata istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, guerra necessaria per completamento del processo di unificazione risorgimentale del nostro Paese.

Il comandante delle forze armate italiane, il generale Armando Diaz, comunicò con un bollettino la fine della Guerra e la vittoria: «La guerra contro l’Austria-Ungheria che l’Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. […] I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza».

Nel 1922, poco dopo la marcia su Roma, la festa cambiò nome in Anniversario della Vittoria, mentre dopo la fine della seconda guerra mondiale ( 1949) il significato della festa è tornato quello originale, ridiventando la celebrazione delle forze armate italiane e del completamento dell’Unità d’Italia.

Inizialmente i patti prevedevano per l’Italia l’annessione di Trentino, territorio di popolazione italiana spesso discriminata dall’Impero Austrungarico, il Tirolo meridionale, Venezia Giulia, l’intera penisola istriana (esclusa Fiume), una parte della Dalmazia, alcune isole dell’Adriatico, le città albanesi di Valona e Saseno e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia,inoltre era prevista la conferma della sovranità su Libia e Dodecaneso; le nazioni della Triplice Intesa però decisero di non concedere all’Italia tutti i territori promessi: questa è la ragione per cui Gabriele D’Annunzio parlò di “vittoria mutilata“.

Pubblicità Pubblicità



Il 4 novembre le più alte cariche in rappresentanza dello Stato rendono omaggio al Milite Ignoto, la cui salma riposa presso l’Altare della Patria in Roma e si recano in al Sacrario di Redipuglia, dove si trovano le salme dei 100.000 caduti italiani della prima guerra mondiale. Questo è il prezzo dei confini che bisogna tenere a mente quando qualcuno vorrebbe svenderli.