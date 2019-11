La Uil Trasporti denuncia la gestione “vintage” del Servizio Urbano di Trento

Parla di una gestione «Vintage» da anni ’70 il segretario della Uil Trasporti Nicola Petrolli che denuncia l’uso dei «pizzini» color giallo per comunicare, ed esprime forti preoccupazioni per la fuga degli autisti e per i consulenti del comune definiti «incompetenti»

Secondo Petrolli in Trentino Trasporti esisterebbero diverse aziende sempre all’interno della stessa.

«Gli autisti dell’urbano di Trento sono i più penalizzati in quanto la gestione è rimasta agli anni settanta – spiega il segretario della Uil Trasporti – usano infatti i “pizzini gialli” per comunicare all’autista se la sua richiesta ferie è andata a buon fine e questo spesso magari il giorno prima delle ferie».

Non esisterebbe quindi nessun altro metodo usato dai vertici della Trentino Trasporti per comunicare con i propri autisti. Pare quindi che sistemi come l’email, gli sms o i messaggi whatsApp siano ancora sconosciuti nell’azienda.

«Il metodo di chi fa movimento (chi decide chi fa cosa) è rimasto sempre agli anni settanta in quanto usano ancora la carta matita e gomma, grandi nostalgici o chi li gestisce preferisce farli lavorare come i gamberi – incalza ancora Petrolli – in tutti i gruppi del Trentino l’autista può lavorare nel suo giorno di riposo e scegliere se farsi pagare o accantonare la giornata, sull’urbano di Trento non si può. È normale che con un foglio di carta matita e gomma gestire 250 persone non è facile, vogliamo far lavorare in modo adeguato quelle quattro persone del movimento e di conseguenza quei 250 autisti prima che vi scappino tutti, sembra fuga da Alcatraz».

«Perché chi si licenzia dopo la scadenza del contratto non vuole che gli venga rinnovato? Perché in molti chiedono il trasferimento anche a 30/40 chilometri di distanza?» Si chiede poi Petrolli.

Per il segretario della Uil il Comune di Trento deve premiare gli autisti perché sono come degli eroi e non qualche responsabile che gestisce in maniera dubbia il servizio.

«In questi anni il comune si è affidato a dei consulenti del settore incompetenti – conclude Petrolli – ci si doveva appoggiare ai rappresentanti dei lavoratori che sono quelli che i percorsi li vivono quotidianamente e non di chi è chiuso nel proprio ufficio o in uno di quelli del comune, i risultati si vedono. Il Trasporto Pubblico di Trento ha una potenzialità di una macchina di lusso ma è ancora rimasto agli anni settanta con macchine con i finestrini a manovella. Aggiornatevi siamo quasi nel 2020 avete perso solo una cinquantina d’anni».