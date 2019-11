Il presidente Fugatti alla festa dell’unità nazionale: «Autonomia come vocazione all’unità»

In questa prima fase i lavori – iniziati oggi – riguarderanno il tratto iniziale di via Caneppele, da via Goio a via delle Bettine.

Successivamente si inizierà a realizzare anche il primo tratto di via Maccani.



DESCRIZIONI LAVORI – Via Maccani – 1° tratto : da via Maestri del Lavoro fino alla rotatoria incrocio con via Detassis (250 metri circa)

In questo tratto verrà pertanto realizzato il nuovo percorso avente una larghezza variabile da 2,50 a 2,85 m., che terminerà nel percorso già esistente all’altezza della rotatoria sopra menzionata. Solamente in prossimità dell’edificio civico n. 128, situato in posizione molto vicina alla sede stradale, si renderà necessario fare un restringimento sino a 2 m della nuova pista ciclopedonale. Sul lato opposto verrà rifatto un breve tratto di marciapiede in prossimità dell’incrocio con Via Don Lorenzo Guetti. e verrà spostato verso sud l’attraversamento pedonale esistente.

Via Maccani 2° tratto: da rotatoria incrocio con via Detassis a via Goio (450 metri circa)

A nord della rotatoria esistente verranno leggermente rettificati planimetricamente le aiuole ed il marciapiede esistenti sul lato est della carreggiata al fine di ottenere il nuovo percorso ciclopedonale che avrà una larghezza di 2,50 m nel primo tratto per circa 210 m, mentre proseguendo verso nord verrà eseguito un significativo allargamento del marciapiede esistente, occupando le proprietà private confinanti, al fine di ottenere una nuova aiuola con alberature della larghezza di 1,65 ed il nuovo percorso ciclopedonale di 3 di larghezza, sino all’incrocio con via Goio, per uno sviluppo di circa 200 m.

Via Caneppele – 1° tratto: da via Goio a via dell’Asilo (400 metri circa)

In questo primo tratto di via Caneppele si rende necessaria una significativa deviazione verso ovest della attuale sede stradale al fine di poter allargare il marciapiede esistente sul lato est per poter realizzare il nuovo percorso ciclopedonale della larghezza di 3 m ed una aiuola alberata di separazione con la strada di 1,20 di larghezza. Ciò comporterà il rifacimento della strada e pure del marciapiede esistente sul lato ovest, che andranno ad invadere le proprietà private adiacenti.

Via Caneppele – 2°e 3° tratto: da via dell’Asilo alla rotatoria di Roncafort (460 metri circa)

Su questo tratto, per circa 240 m è previsto ancora un allargamento della carreggiata sul lato ovest, invadendo le proprietà private esistenti, al fine di ampliare il marciapiede esistente ad est per portare la larghezza sino ai 3 m necessari. In questo tratto non sarà possibile realizzare l’aiuola a causa degli edifici e dei parcheggi esistenti che non permettono allargamenti ulteriori.

Proseguendo verso nord il tracciato stradale ritornerà nella posizione esistente e verrà realizzato in nuovo percorso ciclopedonale da 3 m e la nuova aiuola alberata di 1,65 m occupando l’area esistente ad est della sede stradale. All’altezza dell’asilo nido comunale la nuova pista ciclopedonale si restringerà a 2,50 m e continuerà con uguale larghezza sino alla fine, prevista prima della rotatoria di Roncafort.

I lavori prevedono contestualmente l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica esistente, con lo spostamento di alcuni punti luce ove necessario; inoltre si provvederà all’adeguamento dell’impianto per lo smaltimento delle acque bianche, con la realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle acque bianche e la posa di un nuovo collettore sulla via Maccani per integrare l’impianto di smaltimento esistente. Inoltre sono previste tutte le opere di completamento quali recinzioni e barriere di protezione dei pedoni e dei ciclisti, pavimentazioni, segnaletica stradale ed arredo a verde delle nuove aiuole realizzate.