Dal Lions Club al Service Learning con ODV Solidale 365 e il liceo Fabio Filzi

Nei tre anni scolastici che vanno dal 2016 al 2019 il Lions Club Rovereto Host e l’Associazione Solidale 365 di Rovereto hanno dato vita ad un significativo progetto di Service Learning, coinvolgendo proficuamente oltre 220 studenti del Liceo Pedagogico – Umanistico cittadino “Fabio Filzi”..

L’iniziativa si è svolta all’interno del Progetto “Giovani Educatori“, fedele alla metodologia Lions Quest, certificata dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

L’ODV Solidale 365, forte dell’esperienza educativa della Presidente già insegnante Teresa Gallazzini Raus, ha svolto il ruolo di ente ospitante, proponendo agli Istituti Comprensivi Rovereto Sud, Rovereto Est e Rovereto – Isera un apprezzato intervento chiamato “Aiuto Compiti“, rivolto a genitori e alunni non di lingua italiana.

Pubblicità Pubblicità

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.

L’elemento innovativo di questa proposta sta nel collegare strettamente il servizio all’apprendimento in una sola attività educativa articolata e coerente. La sua implementazione consente simultaneamente di imparare e di agire e, in questo senso, si presenta come una pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo stesso, potenziare i valori della cittadinanza attiva.

Pubblicità Pubblicità

Attraverso l’approccio pedagogico del Service Learning si crea un solido legame tra scuola e comunità sociale.

La comunità scolastica si apre sempre più al dialogo con i diversi attori presenti sul territorio: le famiglie, gli enti locali, il mondo produttivo, il Terzo Settore, il volontariato.

Pubblicità Pubblicità



Se, da un lato, la scuola è una risorsa per il territorio e un’occasione di sviluppo, dal momento che interviene direttamente con la propria azione educativa nella formazione dei futuri cittadini, dall’altro gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio possono fornirle un sostegno e uno stimolo utilissimi, considerandola un proprio patrimonio da preservare e sviluppare ulteriormente.

Inserito in una rete più ampia, l’apprendimento scolastico non è semplicemente ‘accademico’, e nemmeno investimento del singolo, ma si fa risorsa per la comunità ed è, al tempo stesso, ulteriormente potenziato proprio dal contatto con la comunità.