Cross della Valsugana sotto la pioggia battente. Protagonisti Elektra Bonvecchio e Davide Raineri

Dopo la sconfitta di oggi il Lavis vede pericolosamente riavvicinarsi la zona retrocessione. Il Mori, ultimo in classifica, dista solamente due lunghezze.

Complice il prolungato infortunio di Raffaelli, Bandera conferma nuovamente Loyola in mediana in coppia con Caldato.

Il Brixen parte subito forte e aggressivo. Gli altoatesini controllano fin da subito il pallino del gioco e nonostante la pioggia copiosa il gioco scorre veloce e di prima.

Dopo cinque minuti un lancio millimetrico del centrale difensivo Angerer coglie Miuli sul secondo palo che però spreca tutto calciando fuori.

Complici parecchie imprecisioni della squadra di casa finora in campo c’è solo il Brixen. Al decimo un contropiede velocissimo manda l’altoatesino Tessaro a tu per tu con il portiere. Sull’uscita tempestiva di Nervo il pallonetto finisce lontano dalla porta.

È ancora Brixen. Al ventesimo Vinatzer si libera dal limite dell’area e fa partire un siluro sul quale Nervo è bravo a rispondere in corner. Passa solo un minuto e su un altro contropiede fulmineo del Brixen, i lavisani, lenti nel chiudere, vengono superati dalla velocità tripla degli avversari.

Questa volta la palla del vantaggio capita sui piedi di Debertol. Il giovanissimo centrocampista classe 2002 conclude a rete. Complice una deviazione la palla termina in porta.

Gli altoatesini iniziano un pressing alto e asfissiante lasciando ai rossoblù pochissime idee. Per vedere qualcosa di concreto bisogna aspettare la mezz’ora. Amico si libera sulla destra e crossa in mezzo. Prima Della Valle e poi Canali tentano la conclusione, ma in entrambi i casi la difesa fa muro e protegge il vantaggio.

Piove anche sul bagnato: alla mezz’ora si fa male Loyola che è costretto a lasciare il posto a Tomaselli. Il giovane terzino classe ’00 come con il Bozner si reinventa centrale di centrocampo.

A dieci minuti dal termine l’attaccante ospite Vinatzer mette il turbo e dopo aver seminato i difensori come birilli ha la freddezza di spiazzare Nervo sul palo lontano. 2-0.

La squadra di casa si butta in avanti alla disperata. Canali si libera sulla sinistra del terzino Huber e calcia la palla in mezzo. In area di rigore è pronto ad intervenire Della Valle che resistendo alla forte marcatura di Prossliner riesce a insaccare. 2-1.

Gli altoatesini giocano un calcio veloce, propositivo e allo stesso tempo aggressivo. Sulla perdita del pallone, il recupero è feroce. Il Lavis cerca di chiudere le linee di passaggio e di proporsi timidamente in avanti, ma i contropiedi avversari rimangono letali.

Dall’inizio della ripresa la squadra altoatesina vuole chiudere i conti. Priller prova il tiro da lontanissimo che pare essere indirizzato all’incrocio dei pali. Nervo però non si fa sorprendere e manda in angolo.

È solo un lampo perché da qui in poi il Brixen accusa un pericoloso calo. Al ventesimo da un calcio d’angolo di Gorla, Sebastiani stacca più in alto di tutti ma la palla colpisce la traversa.

Bandera rende la squadra ancora più offensiva lanciando Donati al posto di Coppi. È proprio l’esperto attaccante rossoblù che imbeccato sulla sinistra da Giovannini punta la porta e batte il portiere avversario con un preciso diagonale. 2-2

Quando tutto sembrava perduto, il Lavis rischia addirittura si portarsi sul 3 a 2. Da un altro calcio d’angolo di Gorla la difesa si perde Canali che tutto solo stacca di testa. Siller salva i suoi.

Proprio quando la squadra di casa inizia a crederci Nervo getta tutto alle ortiche. Il suo rinvio sbilenco finisce sui piedi del solito Vinatzer che non perdona. La conclusione si insacca in rete e il Brixen torna a casa con tre punti.

Il gioco degli ospiti a tremila all’ora è poi costato caro nel secondo tempo. Il prevedibile calo fisico ha rischiato di annullare tutto ciò che di buono è stato costruito nel primo tempo. Sono riusciti poi in maniera assai fortunosa a chiudere la partita in vittoria.

Il Lavis dal canto suo ha giocato una partita nel pieno delle proprie potenzialità. Ha cercato di contenere gli avversari e con cinismo nel secondo tempo ha rischiato di ribaltare la gara.

US LAVIS ASD: Nervo, Sebastiani (42°st Santuari), Giovannini, Caldato, Gretter, Coppi (16°st Donati), Gorla (30°st Savoi), Loyola (33°pt Tomaselli), Canali, Dalla Valle, Amico. All. Bandera

SSV BRIXEN: Siller, Huber, Angerer, Prossliner, Kerschbaumer, Blasbichler (27°pt Priller), Debertol, Miuli, Reci (30°st T.Costalunga), Tessaro (36°st Consalvo), Vinatzer (44°st Munerati). All: Rella

Arbitro: Sabri (Rovereto); Giovannini/El Hadi (Rovereto)

Reti: 20°pt Debertol (B), 35°pt e 37°st Vinatzer (B), 41°pt Dalla Valle (L), 27°st Donati (L).

Ammoniti: Sebastiani, Giovannini, Gretter, Coppi e Tomaselli (L); Siller e Reci (B)