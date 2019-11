Aperte le iscrizioni alla sesta edizione de “Le Giornate di Cunevo”

“Come gestire un bene da valorizzare” – Due realtà a confronto a Folgaria: Centro Culturale d’Anaunia e Castel Pergine. Questo il tema della serata alla quale, venerdì 25 ottobre scorso, Il Centro Culturale d’Anaunia è stato invitato a partecipare. L’incontro è stato promosso dalla Magnifica Comunità di Folgaria nell’ambito della valorizzazione di Maso Spilzi.

Con Castel Pergine, il Centro Culturale d’Anaunia ha avuto l’onore di presentare la propria esperienza culturale quale “caso tipo” da prendere come esempio per valorizzare un bene attraverso la gestione della cultura.

L’incontro, svoltosi presso la Casa della Cultura a Folgaria, era volto a raccontare i due casi di gestione del Centro Culturale d’Anaunia e di Castel Pergine quali esempi di buone pratiche nell’ambito della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. L’evento, organizzato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Folgaria Stefania Schir, ha visto intervenire durante la serata diversi relatori quali, per l’esperienza nonesa, Lucia Barison, Coordinatrice del Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili e Walter Iori, Presidente dell’Associazione Culturale G. B. Lampi, partner della struttura di Sanzeno, assieme alla Provincia Autonoma di Trento, la Comunità della Val di Non, il Comune di Sanzeno, il Consorzio BIM dell’Adige e l’Azienda per il Turismo Val di Non.

“Come valorizzare un bene da gestire” è l’inizio dell’intervento condotto da Walter Iori che, capovolgendo il titolo, ha sottolineando l’importanza dell’associazionismo nell’ambito del comparto culturale introducendo l’intervento della coordinatrice del Centro Culturale d’Anaunia che, raccontando le varie fasi della struttura e gli strumenti di cui dispone per ideare, gestire e comunicare le attività culturali che periodicamente vengono promosse anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, ha sottolineato l’importanza dell’unione tra Enti e associazioni e il sostegno dei privati nell’ambito del quale una delle ultime ricerche (presentata ad Umbria Jazz a Perugia e realizzata da Rsm-Makno per Impresa Cultura Italia-Confcommercio), analizzando l’impatto economico di 14 manifestazioni culturali, ha rivelato che cultura e spettacolo stimolano l’economia e creano ricchezza nel territorio: ogni euro speso nella gestione di un evento culturale genera effetti economici positivi per oltre 2,5 euro.

Una chiamata, quella del Centro Culturale, che ha onorato i partner e gli operatori della struttura di Sanzeno che hanno ribadito, durante l’incontro, l’importanza di operare nel territorio in maniera integrata per offrire una proposta culturale il più possibile coordinata e qualificata.

“Le difficoltà che il Centro Culturale d’Anaunia, nel corso degli anni, ha dovuto superare – quali ad esempio ritardi nell’attivazione delle attività annuali dipendenti dalla concessione delle risorse finanziarie con conseguente interruzione dell’attività di anno in anno – sono sempre state affrontate e risolte grazie all’impegno di chi, a vario titolo, ha creduto e continua a credere in questa struttura. Il Centro Culturale è ormai un polo di riferimento che aspetta di essere affiancato e sostenuto con continuità da tutta la comunità nonesa anch’essa destinataria delle iniziative che periodicamente organizza. Essere presi ad esempio come caso tipo di buona gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ci suggerisce di essere sulla strada giusta. Non un punto di arrivo ma un punto di partenza per continuare la splendida via della cultura”, dichiara Lucia Barison.

