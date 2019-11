Smarrita la cagnolina “Ariel”: l’appello urgente dei proprietari per ritrovarla!

In via SS. Cosma e Damiano a La Vela si ripresenta lo stesso problema da anni. Ciclicamente un paio di volte l’anno il comune interviene spurgando i collettori principali delle fogne che sono intasati per via di qualche errore di pendenza e di dimensionamento. Il problema poi si estende anche ai collettori delle case dei privati.

Nella foto un collettore è esploso nella mattinata per via delle intense piogge. I residenti lamentano questo stato di cose che dura da anni e chiedono che siano fatti dei lavori definitivi per eliminare il problema.

