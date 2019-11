Rovereto: denunciati 4 extracomunitari per porto abusivo di oggetti da scasso

È una di quelle storie che sembrano di facile soluzione ma che invece rimane ferma per decine di anni senza nessun perché, o meglio per colpa della burocrazia che permette di scaricare le colpe sugli altri senza che alla fine salti mai fuori il responsabile.

Ed in Italia non è l’unica purtroppo.

Il protagonisti di questa storia sono alcuni residenti di via Nuova ad Ala.

La via è ubicata dentro un centro storico decadente dove fino a pochi anni fa vivevano nelle case adiacenti tanti extracomunitari in appartamenti fatiscenti alcuni anche senza abitabilità.

Oggi però gli extracomunitari se ne sono andati e gli appartamenti sono liberi.

In mezzo alla corte interna della struttura esiste un tombino delle acque nere (fogne) che periodicamente si intasa e straripa rilasciando tutto il bel contenuto nel piazzale finendo poi nel tombino classico delle acque grigie (acqua piovana).

«Da quando abitiamo qui è successo 4 volte e ce la siamo sempre cavata dando la colpa a questa case direttamente adiacenti perché abitate. Faccio notare che il mio condotto delle acque nere passa circa 5 metri di distanza e quindi è stato accertato più volte che il prodotto uscente non era mio» – racconta il portavoce dei residenti

L’estate scorsa il problema si è verificato nuovamente, in piccola entità, con tutti gli appartamenti circostanti completamente vuoti, «ho subito allertato i vigili urbani i quali hanno risposto che non possono intervenire sul suolo privato e neanche verificare di chi fosse lo scarico in questione. Stessa cosa l’ufficio tecnico del Comune di Ala che con mille scusanti se ne sono lavati le mani lasciandoci letteralmente nella m…. in tutti i sensi».

I residenti non si sono dati per vinti e si recano personalmente all’ufficio di Rovereto della Novareti che si occupa della questione e che ha fornito a pagamento un paio di mappe delle fognature del centro storico di Ala nella zona dove è residente.

In dette mappe si vede come le fognature arrivino da uno stabile con 10 appartamenti esterno e confinante con uno degli stabili vuoti che fanno da “perimetro” alla corte, il numero civico 50.

«A questo punto – continuano i residenti – ho avvertito i vigili della scoperta ricevendo la stessa risposta e consigliandomi di contattare personalmente i proprietari. Essendo Agosto ed in procinto di partire per le ferie ho avvertito il corpo municipale che non era compito mio, che partivo per le vacanze e che se continuava così la fogna sarebbe arrivata in strada e che sta inquinando il tombino. Nessuna risposta». Al mio ritorno non esisteva più il problema, non so come mai».

Ma il problema non è per nulla risolto. Circa 3 settimane fa infatti riecco nuovamente lo scarico uscire.

«Innanzitutto ho scritto una lettera a tutti gli inquilini dello stabile al n.50 di via Nuova dove spiegavo gentilmente il problema e il perché mi rivolgevo a loro (mappe fogne) chiedendo di contattarmi. Zero risposte. Allora rieccomi a telefonare ai vigili urbani dicendo della lettera imbucata e delle mappe. Il giorno dopo finalmente si è presentato un vigile chiedendomi di fornirgli copia della lettera, copia delle mappe e anche i dati dello stabile. Le prime due carte le ho consegnate, la terza ho risposto sempre gentilmente di recarsi al piano di sopra del loro bell’ufficio per procurarsele, ovvero il Comune di Ala. Da allora non ho più avuto notizie e il tombino continua a erogare profumi e liquidi che finiscono pian piano sulla strada e nel tombino».

Ormai i residenti non sanno più dove sbattere la testa e non sanno più veramente che fare, «o chiamo io lo spurgo e spendo ogni volta 300 euro o me ne resto con la fogna degli altri nel piazzale dove passano tutti i giorni famiglie con bambini piccoli».

«Questo è il Comune di Ala che vuole rilanciare il centro storico senza dare la possibilità ai residenti di avere un parcheggio a pagamento riservato (tutti i parcheggi sono a disco orario), senza occuparsi della salute e della sicurezza di coloro i quali credono ancora che abitare in un centro storico come quello di Ala, immensamente bello e prezioso, dovrebbe essere un privilegio e non una sventura» – conclude il gruppo di residenti di via Nuova di Ala

