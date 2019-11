Continuano i vandalismi a Croviana. L’amaro sfogo del Sindaco Laura Ricci

Continuano i vandalismi a Croviana in val di Sole.

Ieri sera 2 novembre 2019, intorno alle 21 è stato dato fuoco alla casetta davanti al Mulino museo dell’ape di Croviana.

Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo accaduto nelle ultime tre settimane.

A denunciarlo con un post la sindaca di Croviana Laura Ricci, amareggiata e preoccupata della situazione, che ha ringraziato il pronto intervento dei vigili del fuoco volontari del Comune.

Purtroppo non è il primo episodio del genere che interessa la piccola comunità della val di Sole. Nelle ultime settimane infatti si sono reiterati vandalismi via via sempre più pesanti prima dell’epilogo di ieri sera.

La casetta è stata sistemata nella primavera da un gruppo di ragazzi di Croviana e poi nel mese di luglio ne è stato vietato l’utilizzo da parte dell’amministrazione comunale a seguito di usi non autorizzati e non accordati agli utilizzatori.

«Sono amareggiata e preoccupata per quanto accaduto e per le motivazioni che sottendono il gesto – si legge nel post del Sindaco Laura Ricci – fatto contro un bene pubblico che come tale va gestito e utilizzato. È da tempo che segnaliamo la necessità di avere delle telecamere ed ora, purtroppo non è più possibile attendere. È però, profondamente grave che nella comunità si annidino sospetti e paure e che per questo si debba aumentare il controllo sociale e la sfiducia verso gli altri».

Il sindaco termina chiedendo la massima partecipazione e aiuto per cercare le motivazioni di chi mette in atto tali gesti giudicati intollerabili e pericolosi per i danni materiali e morali che essi arrecano a tutta la comunità

Fra le risposte al post del Sindaco anche un «Chi sa parli» che potrebbe essere di buon auspicio per rintracciare i responsabili. Anche il paese di Malè denuncia nell’ultimo periodo episodi di danneggiamento reiterati verso i lampioni.