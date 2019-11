Trincee del Peller, spostata a domenica prossima la presentazione

Domenica 4 novembre termina ufficialmente la mostra “Usus. Storie di uomini e di orsi”, allestita al Palazzo Assessorile di Cles ed inaugurata il 6 luglio scorso. (Qui l’articolo)

L’esposizione ha incontrato un successo di pubblico che è andato ben oltre le previsioni con oltre 12.000 visitatori. Il ‘Finissage’ ufficiale inizia alle 16,30 con visita guidata dalla curatrice Silvia Spada, ed a seguire i ringraziamenti e saluti da parte dell’Amministrazione comunale.

Ultima occasione, quindi, per ammirare questa mostra, sia per chi non l’ha mai vista, sia per chi vuole approfittare per rivedere una mostra così particolare ed insolita che, nonostante il titolo, non è improntata sull’orso inteso come animale, ma tutto ciò che è collegato all’orso, dalle leggende ai dipinti e sculture, passando da medicinali, caccia, santuari, per finire con gli orsacchiotti di peluche.

