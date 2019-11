Mercatone Uno: via all’asta della merce dei punti vendita. Lunedì forse la svolta

Il campetto di Mezzolombardo rimane chiuso. Sono ormai due mesi che una catena con un lucchetto avvolgono il cancello d’ingresso. Il cartello affisso parla chiaro: “Chiuso per manutenzione”. In realtà sono anni che il campetto è rimasto tale e quale.

Anzi le reti bucate sopra le porte assomiglianti a quelle dei pescatori sono ancora lì. La delusione di tutti quei ragazzi che vedevano nel campetto un punto di aggregazione pomeridiano si mischia alla rabbia nel non riuscire a comprendere perché da un momento all’altro è tutto finito.

Per paradosso ogni anno si discute che un campetto di calcio per un paese di 7mila abitanti sia poco. Si è passati da dover gestire il problema del sovraffollamento a non sapere più dove andare per tirare due calci ad un pallone.

Molti politici, forse allettati dal fatto che è forte la componente giovanile, hanno costantemente evidenziato che un solo campetto non può ospitare tutti e in particolare non può accogliere tutte le fasce di età. Dopo anni di rassicurazioni, è arrivata la beffa. Tutto tace e nessuno sa spiegare il motivo.

All’incontro con il guardiano, ci rassicura così: «Potrebbe anche rimanere chiuso per sempre». Parole che feriscono.

Con il campetto chiuso saranno contenti i bar, ma sicuramente non la salute dei giovani. Ci si lamenta che a Mezzolombardo sia aumentato lo spaccio di droga e il consumo di alcolici fra i ragazzi.

Quando le alternative per cercare di passare un pomeriggio sereno e in compagnia sono un cancello chiuso con un lucchetto, il problema non si combatte, si amplifica.

Solo l’anno scorso la giunta comunale aveva promosso la costruzione di una casetta in legno che avrebbe dovuto fungere da spogliatoio. Costo: 70 mila euro. Queste belle infrastrutture (spogliatoio e campetto) sono ormai fruibili solo alla vista perché niente di tutto ciò è utilizzabile.

L’alternativa c’è: giocare la sera. In questo caso gli impegni scolastici o lavorativi dovrebbero passare in secondo piano. Giocare fino a notte è romanticamente molto bello, ma tante volte i numerosi impegni della giornata successiva impediscono ciò.

Ovviamente il campetto serale necessita di una prenotazione e di un pagamento. Ciò deve essere effettuato in comune entro le 12 e 30. Fortunatamente a Mezzolombardo i ragazzi la mattina hanno qualcosa da fare. Presentarsi quindi in comune a prenotare risulta molto difficile.

C’è da dire che il campetto di Mezzolombardo non è mai stato sinonimo di legalità e di cura dell’ambiente circostante.

Parallelamente a coloro che vanno perché amano giocare a calcio in compagnia, nel corso del tempo i frequentatori sono stati anche altri, i cui scopi erano ben diversi. Inoltre nell’ultimo periodo i numerosi rifiuti a bordocampo ne hanno dato un’immagine di sporcizia e degrado.

Purtroppo anziché cogliere le mele marce dal cesto si è deciso di prendere tutto il cesto e buttarlo via, tagliando le gambe a tutti. Su un lato del campo è presente una telecamera. A quanto pare nessuno si è preoccupato di vedere cosa abbia registrato, ma è stato meglio prendere una chiave e un lucchetto e chiudere tutto.

La cosa che fa più riflettere è che in bassa Val di Non parecchi paesini che hanno una popolazione stimata come Via Nazionale a Mezzolombardo hanno tutti il proprio campetto.

La chiesa e il campetto sono le cose che non mancano mai. Da non dimenticare che tali campetti sono sempre aperti e hanno a disposizione la luce gratis . Pochi chilometri da Mezzolombardo ma è già un altro mondo.

A Mezzolombardo si discute molto su come poter aiutare i giovani a trovare valvole di sfogo che non siano l’alcol o la criminalità, ma si finisce a fare il contrario.

Tanti ragazzi al campetto sono cresciuti, si sono costruiti amicizie che sono durate fino all’età adulta. Sono diventati uomini. Il campetto non è solo tirare un calcio verso la porta e sperare che la palla torni indietro. È quel posto in cui entrandoci e divertendosi in compagnia si dimenticano per due orette tutti i problemi.