Cicloparcheggio area ex Zuffo: tariffa abbassata per contrastare lo scarso utilizzo

A partire dal 2020 cambia tariffa il parcheggio di attestamento per le biciclette realizzato all’interno dell’area ex Zuffo. Non sarà gratis, ma il prezzo scenderà dagli attuali 25 euro a 10 euro.

Il cicloparcheggio, che conta 216 scomparti, alla stessa tariffa dei parcheggi di via Dogana e via Saluga è stato poco utilizzato.

Questo perchè è poco pubblicizzato, ma soprattutto per il fatto che ad un costo minore di 20 euro gli automobilisti preferiscono abbonarsi ai bus navetta che partono dall’area Zuffo verso il centro città.

Pubblicità Pubblicità

La costruzione di tale parcheggio riservato alle biciclette ha lo scopo di favorire gli utenti pendolari con la possibilità di lasciare le biciclette posteggiate per tutto l’anno.

Tra le opere in programma è presente anche la realizzazione di tettoie in uno spazio blindato e videosorvegliato per migliorare gli spostamenti in entrata e in uscita dal centro città.

Alcuni giorni fa l’assessore comunale alla mobilità Italo Gilmozzi aveva dichiarato di aver invitato Trentino Mobilità a condurre una forte campagna pubblicitaria per far conoscere meglio i vantaggi del cicloparcheggio.

Pubblicità Pubblicità