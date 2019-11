A Casa Tassullo una castagnata e tante risate con Loredana Cont, perché “c’è sempre un buon motivo per stare assieme”

“C’è sempre un buon motivo per stare assieme!”. È con questo spirito che lunedì scorso a Casa Tassullo il Servizio Politiche Sociali e Abitative della Val di Non, la Cooperativa sociale SAD e il Comune di Ville d’Anaunia hanno organizzato una castagnata d’autunno con un momento di festa e di risate con lo spettacolo esilarante di Loredana Cont.

“Perché aspettare una festa “comandata” per stare assieme e divertirsi? Ogni giorno è buono per condividere risate e compagnia” è stato il messaggio iniziale del coordinatore di SAD Val di Non Maurizio Suighi che, davanti a una platea gremita di persone nella sala polifunzionale, ha dato avvio al pomeriggio.

Messaggio ribadito anche dall’assessore alle politiche sociali della Comunità della Val di Non Carmen Noldin, che ha sottolineato come attività quali l’animazione territoriale siano un bene prezioso per tutta la comunità della valle e uno dei fiori all’occhiello tra le tante iniziative promosse a favore delle persone anziane dal Servizio Politiche Sociali della Comunità della Val di Non, sempre in stretta collaborazione con le realtà associative e comunali di riferimento.

Il servizio di animazione territoriale è presente infatti su diverse zone della Val di Non: a Casa Tassullo il lunedì, il martedì e il venerdì pomeriggio, a Sfruz (al secondo piano dell’edifico adiacente alla Biblioteca) il mercoledì pomeriggio, a Banco (nella ex scuola materna adiacente al Municipio) il giovedì pomeriggio e a Vigo di Ton, a Villa Maria, il lunedì e il giovedì pomeriggio.

Si tratta di una proposta che permette di creare momenti di incontro e di attivazione per persone anziane, con azioni mirate alla stimolazione cognitiva, attività manuali e proposte ludico-ricreative.

Sulla collaborazione reciproca tra i diversi soggetti che operano sul territorio ha voluto porre l’accento il sindaco di Ville d’Anaunia Francesco Facinelli. “Una collaborazione che diventa ancor più importante per rispondere ai bisogni delle persone e poter garantire pomeriggi come questi, di condivisione e festa” ha sottolineato il primo cittadino.

Dopo i saluti iniziali la parola è passata a Loredana Cont, istrionica e sagace come sempre, che ha saputo raccogliere in chiave comica vizi e virtù della terza età o meglio dei “diversamente giovani”, senza far mancare, attraverso la lettura di una poesia, anche note di riflessione più serie e toccanti.

Più di 200 le persone presenti: anziani che partecipano alle molte attività promosse dal servizio di animazione territoriale, ospiti delle RSA presenti in Valle e afferenti ad alcune cooperative sociali del territorio e anche qualche nipote. Un’occasione di incontro, quindi, anche tra diverse generazioni.

Il pomeriggio si è concluso sotto il portico della sala polifunzionale con castagne, dolci e the caldo per tutti.