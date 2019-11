Sicurezza e contrasto al traffico di stupefacenti: controlli mirati e attenzione alle richieste della comunità

In materia di sicurezza la percezione è importante come i numeri delle statistiche e se in Trentino si conferma una situazione reale che non desta un particolare allarme, è bene mantenere e intensificare i servizi di controllo, fare informazione ed ascoltare le istanze della comunità: se ne è parlato ieri mattina al Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, convocato dal Commissario del Governo per fare il punto sul contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e sulle attività contro i furti nelle abitazioni e le rapine.

Dai sindaci di Ala, Claudio Soini, e Avio, Federico Secchi, assieme alla conferma di considerare prioritario il tema della sicurezza, è arrivata la richiesta di incrementare la presenza delle forze di polizia e di poter potenziare anche i servizi della polizia locale in orari notturni, attualmente non coperti.

“I sindaci – ha detto il presidente Maurizio Fugatti uscendo dall’incontro – hanno manifestato le preoccupazioni delle loro comunità e le problematiche toccate dai cittadini. Il Commissario del Governo ha organizzato questo incontro per fare il punto della situazione. Ci hanno comunicato che non c’è ad oggi una situazione di particolare pericolo però sono state garantite l’attenzione al problema e la volontà di fare informazione. Ci è stato garantito anche che i controlli saranno maggiori e siamo fiduciosi che le cose miglioreranno. La Provincia inoltre è sensibile al tema dell’aumento dei controlli negli orari attualmente non coperti dal servizio e quindi è disponibile a confrontarsi con le amministrazioni interessate”.

Servizi straordinari di controllo, ha confermato il Commissario del Governo Sandro Lombardi, saranno effettuati da personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Per quanto riguarda il contrasto al traffico di stupefacenti si proseguirà sulla strada già intrapresa di intensificare i controlli e le operazioni sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza delle scuole.

Durante la riunione del Comitato è stata anche sottolineata l’importanza della collaborazione attiva della popolazione che può contattare, nell’immediatezza dei fatti, il Numero unico di emergenza 112. La centrale che gestisce queste chiamate è in grado di allertare subito sia le forze di polizia che i Vigili del fuoco che il soccorso sanitario.

