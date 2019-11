Moena, bloccati due giovani con la cocaina

Il Segretario provinciale UIL Trasporti Nicola Petrolli denuncia il caso del deposito di Cavalese giudicato ormai allo sbando.

«Nessuno conosce il futuro del deposito nemmeno il sindaco. La situazione è preoccupante» – afferma il segretario.

Il tutto ruota sulla ripartenza dei lavori sulla strada statale 48 che passerà davanti alla stazione e al deposito degli autobus di Cavalese della Trentino Trasporti.

«Dopo numerose segnalazioni al momento non si hanno risposte chiare e gli autisti si chiedono come andrà a finire – aggiunge Petrolli – tanto che sembra che nemmeno il sindaco lo sappia. Il servizio del trasporto pubblico non è stato preso in considerazione e come sempre, sia gli utenti che chi svolge il servizio sono all’oscuro di tutto. Al momento nessuno sa di dove sarà spostato il deposito e parcheggio per gli autobus in sostituzione di quello già esistente».

Il sindacalista chiede una risposta chiara ai responsabili del Comune di Cavalese che hanno tolto il parcheggio degli autobus per l’inizio dei lavori senza trovare un’alternativa in un altro posto.

Petrolli azzarda anche che: «il trasporto pubblico dia fastidio al comune di Cavalese o forse è l’ultimo dei loro pensieri. In fondo il trasporto pubblico è molto importante per gli studenti e i pendolari che quotidianamente si spostano: spostarlo va bene ma dove?»

L’ipotesi del nuovo garage per il momento è ancora ai blocchi di partenza, «e il comune di Cavalese in questo momento è impegnato nello spostamento della statale delle Dolomiti 48 – conclude Petrolli – deviando il traffico davanti alla stazione senza tenere conto dei possibili disagi dei cittadini. Una stazione degli autobus con relativo parcheggio o ancora meglio garage, è importante per tutti: per gli utenti, per chi ci lavora per poter lavorare in sicurezza e anche per i turistiche vogliono arrivare a Cavalese con i servizi pubblici».

