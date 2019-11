Domenica ingresso gratuito a tutti i musei del Trentino

Gli orologi antichi in legno hanno un fascino senza tempo. Nati in Germania, si sono poi diffusi in tutto il mondo proprio in quanto caratteristici e unici nel loro genere.

Un orologio a cucù in legno in casa cambia completamente atmosfera, donando una sensazione di tradizione e tempi passati meravigliosa. Il cuculo è sempre stato associato in diverse culture al tempo (ad esempio in Inghilterra il suo canto segnava l’inizio della primavera).

Vi sono poi altre tradizioni che lo associano a un uccello immortale, da qui il detto “vecchio come il cucco”.

Proprio per questo gli orologiai tedeschi hanno scelto il cucù per costruire i loro modelli.

GLI OROLOGI DA PARETE – Per quanto riguarda quelli da parete, il primo modello di orologio analogico è stato costruito nel 1344 da Giovanni Dondi, a Milano. Questa industria si è poi evoluta e raffinata nel tempo, portandoci a quelli che sono i moderni orologi da parete : come si può notare ad esempio sulla rivista Horbiter, oltre a quelli classici in legno ad oggi ne esistono diverse tipologie. In questo modo, ognuno può scegliere quello che più si adatta allo stile della propria abitazione.

GLI OROLOGI IN LEGNO IN GERMANIA – L’arte degli orologi in legno risale al 1667, in Germania, nello specifico in un paesino conosciuto come Triberg, nel cuore della Foresta Nera, dove tra l’altro oggi si trova il più grande orologio a cucù al mondo. In realtà, è molto difficile stabilire dove ebbe luogo la nascita degli orologi a cucù, in quanto molti sostengono che siano nati a Waldau. È possibile scoprire i misteri legati a questi orologi percorrendo La Strada degli orologi nella Foresta Nera e visitano il museo Furtwangem, che contiene una collezione ricca anche di pezzi internazionali.

IL CASO SOMMARØY – Alla precisione dei tedeschi si oppone la scelta fatta da una piccola isola norvegese, Sommarøy , di eliminare tutti gli orologi della città e smettere di regolare la propria vita secondo lo scandire del tempo. Di legno, in questo caso, ci sono solo le case dei pescatori.

Una scelta particolare che da un lato libera la cittadina dalle imposizioni temporali e sociali e dall’altra la riporta indietro nel tempo, quando le ore non erano misurabili. Forse un’azione di marketing turistico, che può funzionare in realtà molto piccole, ma che trova difficile applicazione in città con più abitanti.

In generale, quindi, l’orologio ha una storia e un’applicazione nelle diverse culture molto particolari. Oggigiorno è ancora particolarmente apprezzato in tutto il mondo, dagli orologi a parete a quelli da polso. Si tratta quindi di un oggetto dalle mille sfaccettature, che esercita ancora il suo fascino, sia nelle sue versioni in legno che in tutte le altre.