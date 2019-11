1989 | 2019 Berlino – Cles: una storia, tante storie

Questo il titolo della serie di appuntamenti che si svolgeranno a Cles dedicati al trentennale della caduta del muro di Berlino. Il programma è stato presentato in conferenza stampa giovedì 31 ottobre nella Sala Baronale del Palazzo Assessorile a Cles.

“Un ciclo di eventi che hanno come protagonista la caduta del muro di Berlino, frutto di un duro lavoro tra l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura, tramite la supervisione della D.ssa Laura Paternoster, ed una stretta collaborazione tra Associazioni locali: l’Associazione Culturale di Promozione Sociale Perchè, l’Associazione Culturale Sguardi, la Pro Cultura Centro Studi Nonesi, affiancati dalla Biblioteca, dalla Scuola Musicale Celestino Eccher e dal Liceo B. Russel.” sono le parole dell’Assessore alla Cultura Avv. Vito Apuzzo, che sottolinea come il 2019 sia un’annata ricca di anniversari, tra i quali uno molto importante, ma poco noto, e cioè il ventennale della sottoscrizione della ‘dignità del lavoro in casa’, riguardante principalmente la tutela del lavoro femminile e del lavoro domestico, in seguito salvaguardati da Inail e Inps.

Molteplici gli avvenimenti proposti, presentati dai rappresentanti delle varie Associazioni presenti alla conferenza. Nicola Bortolamedi, dell’Associazione Perchè, parla della performace che aprirà la rassegna il prossimo sabato 9 novembre, realizzata dagli alunni del Liceo Russel, e dello spettacolo teatrale ‘Il muro’, messo in scena da MC Teatro Civile giovedì 12 dicembre, per narrare storie vere ed emozionanti di chi ha sfidato il muro.

L’Associazione Sguardi, venerdì 22 novembre proporrà la proiezione del film ‘Le vite degli altri’, il capolavoro del regista Florian Henckel von Donnersmarck, e sarà introdotto dal suo Presidente Michele Bellio.

Giulia Stringari, Presidente della Pro Cultura Centro Studi Nonesi, aggiunge: “Grazie al lavoro della Prof.ssa Eugenia Albertini, che ha raccolto testimonianze e aneddoti di persone che hanno vissuto a Berlino negli anni del muro, raccolti in videointerviste e filmati realizzati da Michele Bellio, che saranno presentati nella nella serata di martedì 19 novembre ‘La Germania a 30 anni dalla caduta del muro’ alla quale presenzierà la politologa berlinese di origini clesiane Edith Pichler. E nella sede della Pro Loco conserviamo anche un pezzo di muro originale messo in mostra”.

Sara Lorengo, responsabile della Biblioteca, illustra l’opuscolo dedicato al trentennale, dove sono elencati alcuni libri, film e canzoni inerenti Berlino e il muro, ed evidenzia come la Biblioteca sia sempre partecipe ai vari eventi organizzati dal Comune di Cles e dalle locali Associazioni.

Non mancherà la musica, con un intermezzo a cura della Scuola Musicale C. Eccher, durante il raffronto tra la cultura italiana e quella tedesca all’epoca della DDR con la partecipazione della D.ssa Magda Marini, nella serata di venerdì 6 dicembre ‘Gli italiani oltre il muro’. Ce ne parla la Direttrice della Scuola Musicale Chiara Biondani, che apprezza questo progetto.

La Dirigente del Liceo Russel, Teresa Periti, insieme alla Prof.ssa Silvana Castelli, puntualizzano l’importanza di coinvolgere gli alunni del Liceo nei progetti di questo calibro, e di quanto sia interessante questa tematica.

Anche la Presidente dell’Associazione Perchè, Anna Brugnara, condivide la necessità di far partecipare le scuole a questi eventi, e di come le Associazioni, collaborando unite, riescano a supportare e creare eventi di questa entità.

Particolarmente interessante la grafica della brochure con il programma, creata da Martina Pasquin dell’Associazione Perchè, contenente informazioni e approfondimenti.

Lo scrittore e poeta Davide Brullo sabato 9 novembre terrà una conferenza intitolata ‘Berlino 1989: il muro è caduto davvero?’

Martedì 12 novembre ‘Opere al muro’, conferenza a cura della giornalista Emanuela Macrì, passeggiata artistico-letteraria sulla Berlino che fu.

Questo progetto si snoda tra 7 appuntamenti in calendario dal 9 novembre al 12 dicembre prossimi.

La foto è di Laura Paternoster