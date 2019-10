Rovereto: commercianti ai ferri corti con l’amministrazione comunale. Le durissime parole di Marco Fontanari

Fuochi artificiali fra i commercianti di Rovereto e l’amministrazione comunale.

Il contendere sono le dure parole pronunciare da un consigliere comunale di maggioranza che ha invitato i commercianti del centro storico di Rovereto «a smettere di lamentarsi ma, piuttosto, a rimboccarsi le maniche e metterci del proprio”

Lo stresso consigliere durante i lavori ha attaccato la sua stessa Amministrazione considerando “uno sgarbo istituzionale il puntare l’obiettivo solo sul cuore del capoluogo lagarino dimenticandosi delle tante famiglie che si impegnano e rendono vivi e partecipati i quartieri periferici” oppure ancora “Nei quartieri ci si arrangia anche se il Comune volta le spalle”.

Su quanto successo, e in difesa dei commercianti del centro storico è intervenuto il presidente dei ristoratori Marco Fontanari: «Non entrando nel merito delle sue considerazioni verso l’Amministrazione comunale – spiega in una nota Fontanari – sono assolutamente fuori luogo e vengono respinti al mittente i riferimenti relativi ai commercianti del centro storico, che il consigliere invita “a smettere di lamentarsi ma, piuttosto, a rimboccarsi le maniche e metterci del proprio».

Secondo il presidente dei ristoratori le dichiarazioni del consigliere «si commentano da sole ma non possono essere passate sotto silenzio, perché gli imprenditori che con sacrifici, abnegazione ed a costo spesso di pesanti ripercussioni sulla propria vita familiare e personale, riescono a mantenere aperte le proprie attività in centro sono centinaia, come sono diverse centinaia i loro collaboratori e dipendenti (e relative famiglie) che traggono reddito e sostentamento da tali imprese. Tutto ciò nonostante un indotto turistico che tarda a manifestarsi, a presenze nei musei cittadini che non producono ricadute proporzionate agli investimenti pubblici stanziati (con risorse di tutti i cittadini) per la loro realizzazione e gestione ed a dispetto di provvedimenti spesso deleteri assunti in tema di viabilità, lavori pubblici e aree di sosta. Perchè fare impresa oggi nei centri urbani, ed ancor più in aree a Ztl, risulta oltremodo complicato. Laddove ci sono attività aperte al pubblico, negozi ma anche pubblici esercizi ed attività artigianali, con vetrine illuminate e porte aperte, la città è viva, sicura ed accogliente, con evidenti benefici sull’intera collettività con importanti risvolti sociali ed in termini di servizi di prossimità per i residenti, spesso persone anziane».

Fontanari ribadisce che «questi imprenditori meritano rispetto e non certo di essere criticati da un ex dipendente pubblico, in pensione da molti anni, ed anche quelli che non sono riusciti a mantenere aperta la propria attività, in questi anni di forte crisi e calo dei consumi in seguito alla diminuita capacità di acquisto della popolazione, spesso botteghe storiche ed attività pluridecennali, vanno ringraziati per quanto fatto, per aver resistito finché hanno potuto, ognuno con la propria storia e la propria dignità».

Infine Fontanari affonda il coltello nella piaga sottolineando le incongruenze e le contraddizioni del consigliere comunale.

«Si chieda, infine, il consigliere comunale se non ha inciso in maniera determinante sulle sorti del commercio roveretano tutto, dal centro ai nuclei abitati dei quartieri più esterni, il pullulare di attività di commercio, di servizio e della ristorazione in un’area storicamente a chiara vocazione industriale come quella di via del Garda, lato sud, che questa Amministrazione, alla pari delle precedenti, non ha certo osteggiato, come dimostra, da ultimo, la recente delibera del 2 aprile scorso adottata del consiglio comunale sull’area “Alla Favorita”, sulla quale nasceranno altre medie superfici di vendita e negozi di vicinato in un’area già in surplus di strutture commerciali della medesima tipologia (come dimostra anche la recente cessione del Superstore del Millennium Center ad altro gruppo della grande distribuzione organizzata), che ha ricevuto il voto favorevole dello stesso consigliere che ora si lamenta pubblicamente. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso” e non si permetta di accusare in maniera inappropriata gli imprenditori del terziario» – conclude Fontanari