Balli di gruppo e Zumba: a Campodenno un nuovo modo per stare insieme e divertirsi

Stanno per prendere il via a Campodenno dei corsi organizzati dalla Pro Loco Castel Belasi per fare movimento e divertirsi in compagnia.

A partire da martedì prossimo, 5 novembre, dalle 20.15 alle 21.15 in sala Pozza ci saranno lezioni di Zumba fitness con Sunday Mwakalunde.

Giovedì 7 novembre alle 20, sempre in sala Pozza, ci sarà invece la prima lezione di prova gratuita del corso di balli di gruppo con il maestro Luciano.

Per informazioni riguardo a entrambe le proposte è possibile contattare Donatella al numero 340.4621948.

Soddisfatta delle proposte la presidente della Pro Loco Nadia Bertagnolli. “È un modo anche questo per fare aggregazione – dichiara –. Invitiamo chi fosse interessato a partecipare alla prima lezione di prova, per poi eventualmente decidere se proseguire o meno con il corso”.

