Ambientalisti sul piede di guerra: nessuna associazione parteciperà al Tavolo Faunistico

Lo scorso 25 settembre, la Provincia, tramite il servizio foreste e fauna, ha invitato 9 associazioni ambientaliste a comunicare la candidatura dei rispettivi membri per la costituzione del Tavolo Faunistico Provinciale, istituito con il D.P.P. 20 febbraio 2019 n° 3-4.

Il Tavolo,” sostitutivo” del Comitato Faunistico Provinciale, abrogato con il provvedimento anzidetto, è formato da 17 membri e tra di essi avrebbero potuto trovare collocazione 4 rappresentanti delle Associazioni ambientaliste.

Risulta che solamente la SAT, che mai in passato, all’interno del Comitato Faunistico non si era occupata di fauna, vi abbia aderito.

Nessuna delle 4 associazioni, già membri del Comitato Faunistico Provinciale, ha invece manifestato la propria adesione.

Tutte le sottoscritte associazioni hanno ritenuto di rinunciare alla partecipazione in quanto, a differenza di prima, il neo formato organismo è esclusivamente consultivo. Le decisioni per la gestione del patrimonio faunistico provinciale, ora competono esclusivamente alla Giunta provinciale, al Servizio Foreste e Fauna ed all’Ente gestore.

In poche parole secondo gli ambientalisti la loro presenza è stata relegata al ruolo di semplice uditore, quindi privata di ogni potere deliberativo, con partecipazione minoritaria.

«Avremmo gradito che il nuovo governo provinciale, – spiegano i vertici delle 4 associazioni – pur legittimato ad assumere le decisioni che gli competono, ante soppressione del Comitato Faunistico Provinciale, avesse disposto l’ultima convocazione dello stesso ed in quella sede avesse comunicato le ragioni che giustificavano la sua soppressione dopo 26 anni durante i quali aveva adottato le deliberazioni più importanti per la gestione della caccia, ignorando purtroppo, quelle per la tutela della fauna che la componente ambientalista aveva, invano, ripetutamente proposto».

E ancora: «E’ facile prevedere che il “tavolo” di che trattasi susciterà lo stesso irrilevante interesse dell’altro tavolo, grandi carnivori, dove gli ambientalisti sono puramente e semplicemente tollerati e la cui funzione si riduce al più a due convocazioni all’anno in occasione delle quali l’Assessore e gli uffici provinciali a ciò deputati forniscono notizie, spesso già note, sullo stato delle popolazioni di orsi e lupi».

In passato, allo scopo di rendere credibile e democratica la gestione del Comitato Faunistico, le associazioni avevamo proposto di: eliminare i conflitti d’interesse sussistenti nei Dirigenti membri del Comitato ed all’un tempo titolari di permesso di caccia; caratterizzare l’attività del Comitato con proposte e contenuti di tutela della fauna, non limitandosi, invece, a disciplinare in via esclusiva la pratica venatoria e modificarne la composizione, in guisa che vi fosse un’equa oggettiva rappresentanza numerica di cacciatori e non.

«Non siamo disponibili ad assumere il ruolo d’inutili convitati di pietra e per le ragioni che precedono abbiamo deciso d’ignorare l’invito del Servizio foreste e fauna della PAT» – concludono.

In via sostitutiva ed alternativa le quattro associazioni hanno deciso di dare vita ad un “Comitato Faunistico Ombra” che si farà carico di: Analizzare e, se del caso criticare, le decisioni adottate per la gestione della caccia; Formulare proprie proposte, pubblicamente dibattute, per la gestione della fauna; Dare vita ad un osservatorio che si faccia carico di vigilare in materia di esercizio della caccia segnalando a chi di competenza le eventuali violazioni e Accedere alle istituzioni scolastiche per fare informazione in materia di ambiente e fauna.