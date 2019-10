Volano: Andrea Cargnelli nominato vice comandante dei vigili del fuoco volontari

Il raid è cominciato la scorsa settimana dove a Santa Margherita dove sono state svaligiate 3 abitazioni fra le 18.00 e le 22.00.

Poi i ladri hanno «visitato» Sabbionara e Pilcante dove hanno fatto una strage.

In alcuni casi sono stati anche scoperti e sono dovuti fuggire.

I sospetti sono caduti fin da subito su una BMW con targa straniera con 3 persone a bordo. Alla fine sono state quasi una ventina le case svaligiate in Vallagarina. In tutte le abitazioni è riscontrabile lo stesso modus operandi: finestre forzate, cassetti aperti e mobili davanti alle porte per guadagnare tempo sull’entrata dei proprietari. In molti casi sono stati più gravi i danni subiti nel mettere sottosopra le abitazioni piuttosto che nella refurtiva. Per quanto riguarda l’orario si tratta sempre delle ore in cui cala il buio.

Con l’arrivo dell’ora legale il tour delle case da svaligiare parte dal tardo pomeriggio e si protrae fino a sera. Proprio per questo viene chiamata la banda dell’aperitivo.

I ladri hanno una caratteristica che nei furti risulta importante purtroppo: la velocità. Entrano, cercano denaro e gioielli e vanno via. Sono anche molto accorti nel non lasciare tracce. Utilizzano dei guanti e spostano il mobilio per guadagnare tempo. L’altra sera, fra le 17 case colpite, era presente anche quella del consigliere provinciale 5 stelle Alex Marini. Rientrato a casa con la moglie e i due figli ha notato che i ladri hanno sfondato la porta del bagno e si sono portati via le fedi e alcuni gioielli appartenenti ai nonni della moglie.

