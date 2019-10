«Il Comune di Arco tira righe a panza senza pensare alla patente degli autisti»

Fermiamo questo metodo del comune Arco che mette a repentaglio la patente degli autisti dei mezzi Pubblici.

È questo in concreto l’appello del segretario della Uiltrasporti Nicola Petrolli che critica il comune di Arco che a suo dire «tira righe a panza senza pensare alla patente degli autisti».

Lo fa anche mostrando un video emblematico dove arriva la conferma di come tutti gli autisti siano costretti a violare il codice della strada per colpa delle righe disegnate per terra.

Nicola Petrolli attraverso una nota denuncia che: «Da tempo si segnala un totale disinteresse nel tutelare gli autisti di Riva del Garda nello svolgimento del proprio lavoro! Spesso abbandonati a se stessi e costretti a prendersi responsabilità che dovrebbero essere delegate ai superiori. Ultimamente il comune di Arco ha inoltrato delle modifiche al traffico nel totale disinteresse verso chi guida autobus accollando tutte le responsabilità agli autisti e non a coloro che effettuano il loro progetto teorico non confrontandolo con manovre pratiche sulla strada.»

Secondo il rappresentante sindacale il risultato sarebbe devastante. «Ci sono strisce continue che per il codice della strada non potrebbero essere valicate e noi siamo costretti ad invadere a nostro rischio e pericolo; ciclabili improvvisate che ci mettono in condizione di investire i ciclisti che non si riescono a vedere; un altro problema sorge alla rotatoria di Vigne, che viene sormontata dal mezzo, e presso tutte le “isole divisorie” con segnaletica orizzontale continua. Tutte queste modifiche dovrebbero essere avvallate dall’azienda e non bisognerebbe gettare nel traffico un autobus che non è in grado di rispettare il codice della strada. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo i corsi del cqc ,( patente professionale) organizzati con lo scopo di responsabilizzare il conducente che firma per avvenuta consapevolezza ed è poi costretto a commettere infrazioni per colpa di altri». Il segretario Petrolli ha confermato pieno appoggio ai lavoratori esprimendo le preoccupazioni dei lavoratori e del delegato Uiltrasporti.

