Sotto la minaccia di un coltello rapinata dopo aver prelevato al bancomat di via Perini. 27 enne sotto shock

Momenti di terrore ieri sera per una 27 enne della piana Rotaliana che è stata rapinata in via Perini a Trento.

La giovane si trovava in via Perini alle 22.45 di ieri sera e dopo aver prelevato dei contanti al bancomat del Credito Valtellinese, ubicato di fronte alla sede della Rai, è stata avvicinata da un uomo alto circa 1,70 trasandato e sotto l’effetto di alcool e droghe che le ha puntato il coltello davanti al viso.

L’uomo, vestito con jeans a cavallo basso e felpa ha intimato alla 27 enne di consegnargli il denaro.

«Aveva occhi chiari e sporgenti, circa 40 anni, ed era sotto l’effetto di alcool o droga – racconta la 27 enne – mi ha chiesto di consegnargli il portafoglio. Visto le sue condizioni e il fatto che in giro non c’era anima viva gli ho consegnato tutti i soldi chiedendo solo di lasciarmi i documenti ma lui ha preso tutto e se ne andato»

La ragazza completamente sotto shock dopo essersi ripresa dallo spavento ha avuto la forza di chiamare le forze dell’ordine.

Portata in caserma per formalizzare la denuncia la ragazza attraverso la visione di alcune foto segnaletiche ha subito riconosciuto il suo aggressore. Il rapinatore ora dovrebbe avere le ore contate.

«Non mi sono ancora ripresa del tutto – sottolinea ancora la giovane vittima – e continuo ad avere paura, per me è stato un momento di terrore ma spero di riprendermi in fretta. Voglio consigliare alle donne e ai giovani di fare attenzione perché potrebbe succedere anche a loro. Spesso tutti noi non pensiamo che possa succedere proprio a noi, ma poi quando succede ti rendi conto di cosa vuol dire e senti un grande disagio e capisce l’insicurezza che ci circonda.»

