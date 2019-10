Officine Brennero rilancia con il camion “iperconnesso”

Lo “ sconto in fattura ” è oggetto di forti polemiche e proteste da parte delle PMI, che hanno individuato in questo nuovo strumento di facilitazione degli utenti finali un concreto e grave rischio di concentrazione del mercato della riqualificazione energetica a favore di pochissimi grandi soggetti economici, fiscalmente ipercapienti, dotati di grande liquidità e in grado di raggiungere facilmente enormi quote di clientela potenziale grazie alla propria posizione dominante.

La soluzione di minima adottata in fase di conversione in legge del decreto, che consente la successiva cessione dei crediti d’imposta ai fornitori delle imprese che realizzano gli interventi, non è stata ritenuta sufficiente dalle associazioni delle imprese artigiane e degli installatori di serramenti e di impianti termoidraulici, che hanno attivato varie azioni di tutela, di contrasto al provvedimento e di sensibilizzazione delle forze politiche.

Ormai non si contano più le associazioni che hanno manifestato più o meno energicamente il proprio dissenso.

Molte imprese operanti nel settore rischiano di chiudere i battenti.

Sulla questione è intervenuta ieri anche la senatrice di Forza Itala Elena Testor che ha recepepito le preoccupazioni di Confartigianato per le pesanti ripercussioni che artigiani e i piccoli imprenditori subiscono a causa del meccanismo dello sconto in fattura.

Con Toffanin, Floris, Mallegni, Serafini, Paroli, Battistoni, Perosino e Carbone, la senatrice trentina aveva presentato un emendamento, trasformato poi in ordine del giorno, per abrogare la norma prevista dall’articolo 10 del Decreto Crescita che prevede questo meccanismo per i lavori di efficientamento energetico degli edifici e di riduzione del rischio sismico.

«L’onere finanziario che deriva dal riconoscere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi, non può essere assolutamente sostenuto dalle piccole e medie imprese operanti nel settore – spiega Elena Testor – proprio per la scarsa liquidità finanziaria in cui versano moltissime micro e piccole imprese, aggravata dal calo del 2,3% del credito alle piccole imprese a marzo 2019».

E ancora:«Molte imprese operanti nel settore rischiano di chiudere i battenti. con i nostri ordini del giorno chiediamo al Governo, per l’ennesima volta, dopo un’interrogazione e un disegno di legge, per abrogare la norma citata, di valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l’abrogazione del articolo 10 del Dl Crescita nella parte in cui prevede il meccanismo dell’anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto. La norma se non abrogata rappresenterà una situazione estremamente penalizzante per gli artigiani e i piccoli imprenditori, categoria preziosa del nostro sistema economico e molto significativa soprattutto per i territori. Continueremo a vigilare e a chiedere a gran voce interventi a favore della crescita delle piccole e medie imprese locomotive dell’economia italiana contro le quali, invece, questo Governo si accanisce».