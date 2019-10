Lavori manutenzione stradale Pergine Valsugana: cittadini inferociti, monta la protesta sui social

Monta la protesta sui social da parte di alcuni cittadini che criticano l’amministrazione comunale per i lavori di manutenzione stradale non eseguiti a Pergine Valsugana.

I disagi e i malesseri di molti cittadini sono letteralmente scoppiati a seguito di una incomprensibile decisione di disegnare le strisce blu dei parcheggi a pagamento su un tratto si strada degradata ed usurata che nell’arco di poco tempo sarà da rifare completamente.

Secondo molti infatti è inutile rifare le strisce prima di asfaltare le strade. In poche parole le buche e il degrado del manto stradale rimangono, i parcheggi a pagamento anche.

I lavori sono stati fatti nella giornata di lunedì, quando invece si poteva optare per il mercoledì quando i negozi commerciali sono chiusi. «Sembra facciano apposta per danneggiarci» – scrive un’internauta su facebook.

Anche lo stesso sindaco Oss Emer si dichiara stupito, ammettendo l’errore e scrive in risposta alla critiche: «Effettivamente dagli uffici è stata data un’autorizzazione per il rifacimento di tutte le strisce blu a Trentino Trasporti. Mi sono accorto ieri mattina e sto cercando di porvi rimedio. Un errore, a mio parere effettivamente bastava farlo di mercoledì»

I malumori sono poi cresciuti anche per il momento di grave crisi che il centro storico di Pergine sta passando per colpa della continua chiusura di esercizi commerciali.

C’è chi grida allo spreco, chi all’incompetenza e chi alla mancata organizzazione.

C’è anche chi ammette che dovrà chiudere il proprio negozio per il problema dei parcheggi. Proprio per colpa del dissesto delle strade di Pergine Valsugana nell’ultimo periodo alcuni cittadini sarebbero caduti ferendosi anche in modo grave. Sui social di parla addirittura di un vero e proprio bollettino di guerra dove un’anziana caduta per colpa del dissesto stradale si è rotta un braccio. I commenti sui gruppi «Te sei “de Perzen” se…» si sprecano: «dove ci sono parcheggi blu non vado, per me un centro con parcheggi a pagamento è morto, non ci vado.. piuttosto vado in un’altra zona, centro commerciale o ordino da internet» – scrive Marco

Flavia delusa spiega: «Un’ora fa percorrevo le vie del centro storico di Pergine. Mi guardavo intorno sconsolata: troppi negozi chiusi e sfitti da mesi. Il mio sarà tra i prossimi a trasferirsi…ma l’amministrazione dov’è? Questa è la conseguenza dell’abbandono, pochi parcheggi e tutti a pagamento (salati pure), multe continue per i nostri utenti e per noi, nessuna formula accattivante per i gestori, fra poco i parcheggi saranno colmi di autobus che porteranno i turisti ai mercatini ed esploderemo come ogni anno.

Una domanda: ai turisti faremo vedere solo una sfilza di AFFITTASI?»

C’è poi chi spera nei mercatini di Natale e chi da la colpa ai centri commerciali. Tutti hanno la propria ricetta, ma intanto i negozi di Pergine Valsugana chiudono.