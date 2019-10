ForzaDiego: promossa una raccolta fondi per Diego Canella

Il Comune di Cles, affiancato dalla Biblioteca di Cles (premio Gutenberg 2015), ed in collaborazione con Dolomiti Energia, ripropone anche per il 2019, dal 5 al 21 novembre prossimi, “Terra, cibo e salute”, un ciclo di appuntamenti improntati su ‘alberi e piante – amici dell’uomo e del pianeta’.

Il ciclo comprende uscite in natura, laboratori, incontri con scrittori, esperti e scienziati; un percorso studiato per capire e conoscere le piante, imparando le molteplici funzioni che svolgono in natura, e ad usare i loro derivati in campo medicinale/curativo e quotidiano.

Ecco le date ed i temi trattati:

Pubblicità Pubblicità

Martedì 5 novembre ad ore 20.30 in Sala Borghesi Bertolla della Biblioteca: ‘Oli essenziali ed aromaterapia – Curarsi con l’essenza delle piante’. Scoprire cosa sono, a cosa servono e come ci possono aiutare gli oli essenziali; incontro curato dal Farmacista Sergio Cattani.

Venerdì 8 novembre dalle 14.30 alle 16.30 al Lago di Tovel: ‘Riscoperte – Il Lago di Tovel e il mistero della foresta sommersa’. Una passeggiata insieme agli Archeologi Alessandro e Luca Bezzi per scoprire i segreti del lago. Ritrovo alle 14.30 nel piazzale dello Chalet Tovel. Il giro si concluderà con una gustosa merenda. Iniziativa gratuita per max 30 partecipanti. Prenotazioni entro il 6 novembre presso la Pro Loco di Cles (0463/42137 info@prolococles.it)

Pubblicità Pubblicità

Nella serata di venerdì 8 novembre alle 21.00 presso il Cinema Teatro di Cles in via Marconi, ‘Parola alla natura – La nazione delle piante’. Incontro con Stefano Mancuso, autorità mondiale nel campo della neurobiologia vegetale. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni scrivere a info@generazioni.online .

Questi due eventi fanno parte della Rassegna Generazioni, e sono sostenuti dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige.

Pubblicità Pubblicità



Mercoledì 13 novembre alle 16.30 presso il Doss di Pez a Cles: ‘Il dono all’albero’. Passeggiata all’imbrunire nel parco ringraziando gli alberi con piccoli doni e dando loro la buonanotte. Rientro in Biblioteca per una tisana rilassante e una boscosa esperienza olfattiva. Età consigliata dai 4 ai 10 anni. Questo appuntamento è organizzato dalla Cooperativa Sociale La Coccinella di Cles.

Sabato 16 novembre dalle 9.30 alle 11.00 presso la Biblioteca di Cles: ‘Essenze e stagione fredda – Esperienza pratica’. Laboratorio ideato dal Farmacista Sergio Cattani per conoscere direttamente gli oli essenziali e imparare ad utilizzarli in semplici rimedi fitoterapici. Ogni partecipante potrà portare a casa i prodotti realizzati. Costo € 5,00 a persona (max 20 partecipanti – min. 6). Iscrizioni in biblioteca entro il 13 novembre.

Giovedì 21 novembre alle 20.30 presso il Palazzo Assessorile di Cles: ‘Il linguaggio segreto degli alberi’. Presentazione del libro ‘Il linguaggio segreto degli alberi’ di Erwin Thoma, con la partecipazione dell’Ing. Stefano Pauletti, esperto in bioedilizia.

Come il legno massiccio naturale può migliorare la vita quotidiana e come invece alcuni materiali moderni siano portatori di comfort, ma anche di complicanze per la salute. Si parlerà anche di allergie e stati patologici all’interno delle abitazioni, di cariche elettrostatiche in casa, onde elettromagnetiche, oli essenziali estratti dal legno e proprietà del legno naturale, ma anche del momento giusto per tagliare il legno e delle case in legno.

Per tutti gli eventi, partecipazione libera e gratuita se non diversamente specificato.