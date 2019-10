Edizione record per “Formai dal Mont”: 3.500 i visitatori

“Formai dal Mont” ha fatto registrare un nuovo record. Grazie anche a uno splendido finesettimana di sole, la manifestazione dedicata ai formaggi di malga, organizzata dalla Pro Loco di Tassullo, ha ottenuto un successo senza precedenti.

Per due giorni Castel Valer è stato teatro della rassegna, giunta alla 12esima edizione. Ben 3.500 visitatori hanno assistito alle rievocazioni, partecipato ai laboratori e degustato i prodotti caseari delle malghe delle Valli di Non e Sole e dell’Altopiano della Paganella.

Un centinaio i volontari delle diverse associazioni del Comune di Ville d’Anaunia che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento, nel corso del quale sono stati preparati circa un migliaio di piatti tipici e oltre 500 panini.

Pubblicità Pubblicità

Prezioso è stato anche l’apporto dato dalle guide di Anastasia Val di Non, che hanno svelato a un centinaio di ospiti i segreti degli antichi tesori locali, ossia le antiche chiesette che conservano ancora oggi preziose opere d’arte.

Pubblicità Pubblicità

Sono state invece circa 450 le persone che hanno potuto ammirare le sale del castello nell’ambito delle visite speciali curate dall’Apt, delle degustazioni guidate e del dibattito.

Il momento clou di “Formai dal Mont” non poteva che essere il concorso dedicato ai formaggi di 24 malghe, con votazioni riservate a una giuria tecnica, composta da 20 giudici Onaf, oltre che a una giuria popolare e a una giuria di bambini con più di 7 anni.

Pubblicità Pubblicità



Al termine della manifestazione, ben 450 persone hanno preso parte al concorso popolare (un anno fa avevano espresso le proprie preferenze in 300), diventando giudici per un giorno. L’aspetto curioso e interessante è che non sempre il voto dei tecnici corrisponde a quello del pubblico.

Ecco dunque i risultati: per quanto riguarda il formaggio stagionato di malga, la classifica vede al vertice la malga Val dei Brenzi con il casaro Michele Tavonatti, seguono Fai (Ivan Brena), Lavazzè (Ezio Bonani), Valcomasine (Valerio Lafranchi); passando allo stagionato “Trentino di malga”, il primo posto è andato a malga Villar con il casaro Adelio Penasa, seguono Strino (Marco Dalpiaz) e Fratte (Gezim Bulla); per la categoria nostrano di malga fresco vaccino, i primi tre posti sono stati assegnati a malga Paludé Caldesa con il casaro Cristian Stablum, Stablasolo (Lorenzo Ruatti) e Tovre (Cesare Raffaello).

La giuria popolare ha eletto i migliori formaggi dei vari territori: per lo stagionato malga Valcomasine (Val di Sole), Fondo (Val di Non) e Fai (Paganella), per il fresco malga Bordolona (Val di Non), Stablasolo (Val di Sole) e Tovre (Paganella).

Il miglior formaggio di capra viene invece prodotto a malga Tuena. Infine, secondo la giuria dei ragazzi, il miglior formaggio in gara era quello proposto da malga Valcomasine.

Per Tassullo e il territorio di Ville d’Anaunia è motivo di grande soddisfazione poter ospitare una manifestazione che cresce di anno in anno in termini di partecipazione e di prestigio, come evidenzia l’assessore al turismo Romina Menapace.

A farsi portavoce della Pro Loco di Tassullo è il vicepresidente Luca Pilati, che desidera condividere il grande successo della manifestazione con tutti i cento volontari che hanno dato il proprio contributo: “Senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare una manifestazione come questa. ‘Formai dal Mont’ è un appuntamento al quale teniamo particolarmente per promuovere il nostro territorio e un prodotto di nicchia come il formaggio di malga. Non dimentichiamo infine – conclude Pilati – gli enti e gli sponsor che hanno collaborato per la buona riuscita della festa: il Comune di Ville d’Anaunia, la Provincia, la Regione, la Comunità di Valle, il Bim dell’Adige, la Fondazione Mach, la Cassa Rurale Val di Non, la Strada della Mela, la cantina MezzaCorona e Anastasia Val di Non”.